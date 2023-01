Noemi Bocchi incinta, l’indiscrezione è una bomba: parla un amico della coppia, “lo so al 100%”

Noemi Bocchi e Francesco Totti hanno cominciato la loro vita insieme in grande stile, e partendo da una casa nuova tutta per loro. Ora, le cose potrebbero presto cambiare.

Noemi Bocchi e Francesco Totti, dopo la separazione di lui con Ilary Blasi, sono partiti in quarta nella costruzione di una vita comune.

Adesso arriva però una notizia che sconvolge davvero i fan della coppia, che non si aspettavano di certo già da adesso un simile “balzo di intensità” nella loro relazione.

Noemi Bocchi e Francesco Totti potrebbero avere un figlio a breve? A sostenerlo sono alcune dichiarazioni fatte da Alex Nuccetelli (amico di lui e principale fonte di gossip sulla ex coppia d’oro) che a Diva e Donna aveva rilasciato delle dichiarazioni molto interessanti: a quanto pare Nuccetelli, quando gli hanno chiesto se fosse plausibile supporre di vederli andare a nozze, lui ritenne più probabile l’arrivo di un figlio.

Ora, è Nuccetelli stesso che smentisce, dicendo che riportare oggi quelle parole -dette a novembre-è stato un errore: ”Non è vero quello che è stato scritto, non c’è un figlio in arrivo. Tutto è stato ripreso da una mia vecchia intervista.

Ma non ho mai detto che stavano diventando genitori. Mi hanno chiesto se si sposeranno. Io ho detto ‘nell’eventualità sarà più probabile programmare un figlio che un matrimonio’. Ma stiamo parlando di ottobre. Io su Diva e Donna ho parlato mesi fa.

Non capisco perché sia uscita questa notizia oggi. Ma so al 100% che lei non è incinta. So con certezza he è una notizia falsa attualmente”.