Natalia Paragoni e Andrea Zelletta presto genitori, le parole bellissime della coppia di Uomini e Donne

Nelle scorse ore la coppia formata da Natalia Paragoni ed Andrea Zelletta ha dato un lietissimo annuncio ai follower della coppia.

I due, che si sono conosciuti nel 2018 negli studi di Uomini e Donne, stanno aspettando un bambino: a quanto pare l’influencer è incinta di qualche settimana.

“Presto saremo in cinque”: questa la breve frase con cui la coppia, in un post congiunto, ha annunciato la gravidanza. “Non è stato facile nascondervi tutto quello che abbiamo passato in questi due mesi ma siamo felici di annunciarvi che è iniziato un nuovo viaggio, il più bello.

Presto in 5. Non vediamo l’ora di condividere con voi tutte le emozioni di questa folle avventura”.