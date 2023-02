GF Vip, due nuovi ingressi nella Casa: uno preoccupa molto e potrebbe “danneggiare” un concorrente nella Casa

Per combattere Sanremo, Alfonso Signorini trasforma Il GF Vip in Ex on the Beach e fa entrare, come ospiti, due vip che potrebbero seminare il panico.

Alfonso Signorini è disperato: Sanremo è alle porte, lo share del GF Vip è basso (ad eccezione di quando Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria litigano) e c’è la necessità di cambiare le cose, per evitare un fallimento.

Signorini, per questo motivo, ha deciso di portare la tempesta dentro la casa del GF Vip: tra pochissimi giorni entreranno a far parte del cast del reality due ex fidanzati di due grandi protagonisti: se uno dei due viene sicuramente in pace, il secondo potrebbe scatenare il caos.

I due ingressi certi che varcheranno la soglia della porta rossa sono nomi già conosciuti e che hanno una certa familiarità con la casa del GF Vip.

Una è Ivana Mrazova, ex fidanzata di Luca Onestini, che ha scritto pochi giorni fa una lettera per l’ex fidanzato. L’epistola è stata letta in prima serata e ovviamente ha scatenato i pianti del fu fidanzato. Ivana Mrazova ha già detto che la versione di Onestini che ha ritrovato in questo GF Vip le piace un po’ meno di quella che aveva lasciato nell’edizione in cui entrambi parteciparono insieme. Vediamo se il suo ingresso corrisponderà ad una ramanzina. A Casa Chi, Sophie Codegoni ha parlato dei nuovi ingressi ed ha commentato: “Luca e Ivana?

Durante l’ultima puntata ho visto Onestini che seguivo nel 2017. Secondo me lui è innamorato pazzo. Lei super, mi piace tanto. Ivana lo rende migliore e secondo me tra di loro c’è ancora amore. Secondo me non accadrà nulla all’interno della Casa però… Non lo so, potrebbe smuovere qualcosa. Ivana porterà equilibrio in Luca”.

L’altro ingresso preoccupa ben di più. Si tratta di Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi che ad ottobre venne a trovarla per fare un intervento che molti qualificarono come al limite del delirante: sicuro dell’amore di lei per lui -nonostante lei negasse e continuasse a dire di amare di più Edoardo Donnamaria- il mental coach ha ribadito di non voler rinunciare alla donna che dice di amare, e fondamentalmente la dipinge da allora come una vittima della sindrome di Stoccolma.

Lei, dal canto suo, in prima serata aveva dato il peggior due di picche che qualcuno abbia ricevuto in diretta televisiva: ”Lui non mi ha mai visto con un altro ragazzo, sono sempre stata single dopo lui.

A lui ha dato fastidio che io mi sia innamorata di un altro. Io avrei voluto ringraziarlo per tutto quello che ha fatto per me. Lui mi è stato tanto vicino in un momento particolare.

Da lì ho provato più emozioni con lui, da lì ci siamo fidanzati. Ci siamo lasciati perché io avevo capito che provavo più del bene per lui. Io purtroppo mi sono innamorata di Edoardo”.

Sophie Codegoni ha espresso una certa ansia per questo ingresso: “Dentro la Casa del GF Vip è tutto estremizzato, sia nel bello che nel brutto. Adesso vediamo Edoardo e Antonella che stanno male ma poi magari fra tre giorni faranno pace ma è normale. Quando arriverà Gianluca, Antonella, si farà influenzare dalla sua presenza, già quando lui gli ha fatto la sorpresa lei era molto vulnerabile”.