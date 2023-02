Sara Tommasi, cosa accadde quando fu diagnosticato il bipolarismo: il dramma del primo ricovero

Sara Tommasi ha vissuto momenti di grande dolore in passato, ed ora ha deciso di raccontarli per aiutare altre ragazze giovani che potrebbero ambire al mondo dello spettacolo.

Sara Tommasi oggi vive a Sharm El Sheik con il marito, ma non ha dimenticato il periodo buio della sua vita. Qualche anno fa la bocconiana del mondo televisivo italiano, il cui glow down toccò abissi quali un video hard “estorto” ed una vita decisamente piena di cadute al fianco di Andrea Dipré, sparì dalla circolazione per quanto riguarda il contesto dello spettacolo italiano.

Sara Tommasi e il dramma del video hard: “Drogata e costretta, poi denunciai”

Sara Tommasi e il bipolarismo: “Per me fu un duro colpo”

In un’intervista tenutosi durante l’ultima puntata del podcast One More Time, Sara Tommasi ha voluto parlare di uno dei motivi per cui la sua vita è andata in crisi, ovvero la diagnosi di bipolarismo: “Mia madre si accorse che non stavo tanto bene dai discorsi che facevo in casa: mi portò dal dottore e per me fu un duro colpo.

All’inizio non accettavo le cure. Il problema quando sei bipolare è che te lo dicono gli altri, ma tu non lo capisci: o sei molto euforico o sei molto depresso, quindi passi da tendenze al suicidio a fare cose esagerate e bizzarre”.

Subito dopo arrivò il primo ricovero, che non fu semplice: “In ospedale mi sentivo una fallita, avevo rovinato la mia immagine, volevo tornare la Sara di prima.

Nessuno mi aveva capita, ero soggiogata”. Ora la sua vita è radicalmente cambiata e migliorata: al suo fianco c’è l’imprenditore Antonio Orso, suo marito dal 2021.