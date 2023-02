Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la verità sulla crisi: non si tratta di tradimento, cosa è successo davvero

Da cosa sia precisamente nato il gossip della rottura tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, non è chiaro. Quello che si sa è che, per ora, le cose sembrerebbero rientrate: i due pare siano in una nuova fase del loro rapporto (e meno male, visto che pochi mesi fa hanno deciso di sposarsi…).

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in crisi: cosa sta succedendo

Si sono incontrati per la prima volta nel 2017: erano entrambi dentro la casa del GF Vip e lei era impegnata da anni in una relazione con Francesco Monte. Fu colpo di fulmine: usciti dal reality, i due cominciarono a convivere. Poi arrivò l’acquisto di una casa, le vacanze insieme alla famiglia, un lockdown passato nella casa di famiglia di lui e mille trascorsi insieme, tra piccole crisi e momenti di infinita gioia.

Qualche mese fa era arrivata anche la proposta di matrimonio, che si dovrebbe (o sarebbe dovuto?) verificare la prossima estate.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano: tutti i dettagli sul matrimonio

Pochi giorni fa erano cominciate a fioccare le indiscrezioni: non c’erano più immagini che ritraessero Cecilia e Ignazio insieme su Instagram e si parlava di una monumentale lite con conseguente fuga da casa da parte di lui.

Poi erano arrivate immagini di Moser con Andrea Damante fuori per locali, quasi a dare una nuova testimonianza di una vita da single. In realtà, nelle ultime ore i due sono stati rivisti insieme. O meglio: entrambi stanno vivendo nella stessa casa, quindi non si sono affatto separati. Anche il gossiparo Alessandro Rosica ha confermato ciò, ribadendo però che non si tratterebbe di una crisi conseguente a un tradimento ma di questioni sedimentate nel tempo. Ora, comunque, la coppia ci starebbe riprovando.