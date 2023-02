Chiara Ferragni furiosa con Fedez, coppia ai ferri corti: lui l’ha combinata davvero grossa

Federico Lucia, stavolta, potrebbe averla fatta grossa. Marito d’Italia, da sempre orgoglioso dei successi della moglie quasi più dei suoi, questa volta potrebbe essere stato fregato dal suo ego, che lo ha portato a vivere un momento da primadonna nella serata in cui sua moglie sarebbe dovuta essere prima, unica e ultima. Quantomeno nella loro coppia.

Chiara Ferragni domenica mattina si è svegliata in compagnia del figlio Leone, con tanto di maschera rilassante sul viso. Ha ringraziato tutti quelli che le sono stati accanto nella missione sanremese -dal suo team, alla famiglia, alla babysitter, fino al tizio che le portava l’acqua durante le pause- ma non ha menzionato il marito, che lei non manca mai di dipingere come complice insostituibile.

Niente marito accanto da sabato sera sui social, e si mormora nell’ambiente che Fedez giri con la coda tra le gambe: della Rai, del Codacons, dei tribunali Fedez non ha paura, ma la moglie sì che sa farlo tremare dal terrore. Secondo alcuni Fedez ha dormito sullo zerbino, perché la signora Ferragnez quel siparietto con Rosa Chemical (l’amplesso mimato e il bacio con lingua sul palco) che ha fatto diventare il marito virale in meno di dieci secondi, non lo ha apprezzato proprio.

Rosa Chemical, un bacio di troppo, la furia dietro le quinte

E questo, va detto, si era capito subito: nel primo momento di pausa post Rosa Chemical la moglie aveva chiamato il marito dietro le quinte e, mettendo da parte la sontuosità dei gesti accompagnata dal suo Schiaparelli oro e blu, aveva cominciato a muovere mani e lineamenti in maniera inequivocabile. Il senso dei gesti e della sua espressione era chiaro: “Ma cosa diavolo hai combinato?” Lui, altrettanto chiaramente, si capisce dai video strappati dai presenti, ha cercato di giustificarsi: la posa remissiva, le braccia agitate come a dire “è accaduto a mia insaputa” e poi lei che lo conduce dietro le quinte.

Il sigorn Ferragnez deve averla fatta davvero fuori dal vaso. Pure Amadeus a un certo ha capito che la sua coconduttrice stava per esplodere, ed ha spinto il marito e lei via dalle telecamere, probabilmente a scannarsi con riservatezza.

Oggi già si parla di lite furiosa e di crisi. Lui 4 ore fa ha pubblicato -dopo ore di sospettoso silenzio- un tweet che aveva condiviso ad inizio festival, in cui diceva “Fiero di te. Ti amo”. Una mossa decisamente furbetta, considerando ciò che si dice.

Forse sarà un’atra notte sullo zerbino per Federico Lucia, che potrebbe essere colpevole di aver voluto strappare la scena alla moglie durante la sua grande occasione televisiva italiana.