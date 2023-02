Sanremo, Madame dice tutto sulla “lite” con Anna Oxa: cosa c’è di vero nella storia del bicchiere lanciato

Non è stato difficile per nessuno credere al gossip di qualche giorno fa, che parlava di una lite molto accesa tra le due cantanti che sarebbe poi finita con un bicchiere d’acqua lanciato da una all’altra.

Uno dei momenti topici del Festival appena conclusosi è sicuramente quello in cui è esploso il gossip su un ipotetico lancio di bicchieri tra Anna Oxa e Madame. La notizia è partita dai gossipari come Deianira Marzano e Amedeo Venza -che si trovavano in questi giorni al fronte, ovvero a Sanremo- e poi confermata dalla stampa, anche se con enorme cautela.

Ora a parlare sono le protagoniste della vicenda, che sembrerebbero avere un’atra versione della storia.

Madame parla di Anna Oxa: tutta la verità

Madame e Anna Oxa non sono soggetti facili: la prima era nei guai ancora prima di iniziare a cantare, per via del caso nato attorno alla sua mancata vaccinazione.

La seconda si è presentata alla kermesse con un atteggiamento di palese divismo, dichiarando di non volersi mischiare con i poveri mortali per foto e interviste. Atteggiamento costruito o antipatia autentica? Difficile dirlo. Fatto sta che non è stato difficile per nessuno credere al gossip di qualche giorno fa, che parlava di una lite molto accesa tra le due cantanti che sarebbe poi finita con un bicchiere d’acqua lanciato da una all’altra. Stefano Coletta, direttore Rai, in conferenza stampa ha però smentito tutto: ”Si tratta di una boutade che non ha fondamenta nella realtà, le due artiste non hanno mai litigato”.

Anche Madame, su Twitter, ha voluto smentire il tutto:” Comunque con Anna non è successo niente, non ci siamo neanche mai viste, erano tutte voci inutili messe in giro a chissà che fine. Mi spiace rompere il sogno del gossip, mi stavo divertendo anche io. Anna solo amore x te e il tuo pezzo è una preghiera magnifica”. Insomma, piaceva a tutti l’idea che ci fosse stata una rissa dietro le quinte, e proprio tra loro due.