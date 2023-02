Giulia Salemi conferma la crisi con Pierpaolo Pretelli al GF Vip: lacrime in diretta, la reazione di Signorini

Il Grande Fratello Vip ha deciso di festeggiare San Valentino in maniera decisamente bislacca. Anziché cogliere l’occasione per mostrare i momenti più dlci e romantici vissuti dalle coppie in questi messi, ha cercato come sempre di cavalcare liti e scatenare il panico. Sono volate urla ed esplosi pianti e, forse, l’unica coppia che oggi festeggerà San Valentino sarà quella degli Incorvassi formata da Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi, che ha lo stesso trasporto romantico di due impiegati delle poste durante il turno di lavoro.

Tra i momenti anti-valentiniani ce n’è stato uno che ha sconvolto il web, ovvero il coming out sentimentale di Giulia Salemi, che ha ammesso di attraversare un periodo di crisi con Pierpaolo Pretelli. È il lato pettegolo di Alfonso Signorini a parlare ed a chiedere lumi su una crisi e, inaspettatamente, Giulia Salemi dice che è proprio così. “Voglio essere sincera: stiamo vivendo un momento di crisi, come può succedere a tantissime coppie di trent’anni. Ci tengo a dire che non sono volati piatti, non è in dubbio l’amore e non ci sono terze persone di mezzo.

Stiamo cercando di capire in che direzione stia andando la relazione. Io personalmente spero di trovare una soluzione”.

La voce è rotta dal pianto, e Signorini è in evidente difficoltà. Pierpaolo Pretelli, che stava ascoltando tutto dal GF Vip Party, ha voluto commentare la cosa con poche parole: ”Non c’entrano terze persone, è che bisogna riflettere sulle priorità della vita, non dico altro, ci sono delle priorità, non voglio dire altro”. Non si sa cosa abbia scatenato la crisi, ma la coppia ha chiesto di rispettare la loro privacy, nonostante Giulia Salemi per prima sappia che si tratta di un amore nato sotto le telecamere, con tutto ciò che ne consegue in termini di riservatezza.