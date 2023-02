Uomini e Donne, Federico Nicotera cambia idea e crea il caos nel programma: cosa sta accadendo

Il dating show più popolare condotto da Maria De Filippi, ci tiene compagnia anche nel giorno della festa degli innamorati. Come di consueto l’appuntamento con una nuova entusiasmante puntata di Uomini e Donne è alle 14:45 su Canale 5, ma cosa accadrà. In questa puntata sarà accorpato il trono over con quello classico, ma quali sono le anticipazioni? Non mancheranno sicuramente i colpi di scena, in quanto ci sarà una lite che scoppierà quasi in una rissa, mentre i tronisti sono sempre più vicini alla scelta finale.

Anticipazioni Uomini e Donne: puntata 14 febbraio 2023

Battibecco e quasi rissa tra Riccardo e Alessandro

Prima che Alessandro e Ida rimettano piede in studio, Riccardo, come provocazione, si fa consegnare dei pop corn che mangerà mentre andrà in onda il filmato che riguarda i due ospiti.

Quando i due entrano in studio, poi, Alessandro consegna un pacchetto di fazzoletti a Riccardo così da potersi asciugare le lacrime. Dopo tutte queste provocazioni, i due iniziano a litigare, tanto che si scatenerà quasi una rissa. A rincarare la dose, poi, ci si mette anche Tina Cipollari che tirerà una torta in faccia a Riccardo Guernieri.

Le esterne di Lavinia

Passando, poi, al torno classico vedremo le esterne di Lavina di Mauro con i suoi corteggiatori Alessio Corvino e Alessio Campoli.

Durante la prima esterna con Alessio Corvino, lui le porta un regalo e tra i due si assisterà anche un bacio.

Anche nella seconda esterna, quella con Alessio Campoli, ci sarà un bacio sotto le coperte. Per lui poi ci sarà una sorpresa in studio perché in questi giorni è stato il suo compleanno. Entrambi i corteggiatori, poi, chiederanno alla tronista quanto manca alla scelta e sembra che manchi davvero poco.

Dopo quanto è accaduto nelle scorse puntate, invece, Federico Nicotera prenderà la decisione di andare a riprendere Carola.

Per quanto riguarda la nuova tronista, Nicole, uscirà con due ragazzi e ne manderà a casa uno.