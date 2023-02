Gianluca Grignani, tremendo dolore dopo Sanremo: il cantante in ginocchio, le sue parole di sofferenza

Quest’anno sul palo dell’Ariston ci sono stati molti ritorni “importanti”, da Anna Oxa a Paola e Chiara. Uno dei più attesi sul palco era Gianluca Grignani, che aveva visto un’esplosione di successo nella sua prima partecipazione al festival, quando era giovanissimo. Subito dopo il cantante aveva vissuto una fase di crollo, cadendo in una spirale […]

Quest’anno sul palo dell’Ariston ci sono stati molti ritorni “importanti”, da Anna Oxa a Paola e Chiara. Uno dei più attesi sul palco era Gianluca Grignani, che aveva visto un’esplosione di successo nella sua prima partecipazione al festival, quando era giovanissimo. Subito dopo il cantante aveva vissuto una fase di crollo, cadendo in una spirale di autodistruzione che aveva intaccato la sua carriera.

Il ritorno a Sanremo con Mi Manca il fiato ha portato a una nuova pagina della sua vita, ma subito dopo il Festival Grignani ha dovuto fare i conti on un nuovo dolore è infatti venuto a mancare Alberto Radius, noto che è sempre stato al suo fianco.

“Non ho parole per descrivere uno dei risvegli più amari della mia vita” ha scritto I ricordi riaffiorano nella mente, momenti di vita e di musica vissuti insieme. Solo qualche mese fa eri qui in studio a stringermi durante l’ascolto di “Quando ti manca il fiato”… ed ora è proprio uno di quei momenti in cui il fiato manca davvero”.

Alberto Radius era il fondatore dei Formula 3, chitarrista, produttore e cantautore.

La notizia della morte era stata data pubblicamente nelle scorse ore dalla pagina Facebook Alberto Radius Fans Club: “È con profondo dolore e tristezza che la famiglia del maestro Alberto Radius condivide la notizia della sua scomparsa.

Dopo una lunga malattia, si è spento serenamente, accanto ai suoi affetti più cari. La famiglia del maestro Radius chiede, in questo difficile momento, che sia rispettata la privacy che lo ha sempre contraddistinto”.