Antonino Spinalbese, la rivelazione inaspettata dopo 6 mesi di GF Vip: “Molto innamorato, cerco di pensare positivo”

Antonino Spinalbese ha vissuto un’esperienza “al limite” per un genitore: stare lontana da sua figlia per 6 mesi. L’hair stylist è stato infatti uno dei concorrenti più importanti dell’edizione del GF Vip ancora in corso e ne è uscito da circa una decina di giorni.

Appena uscito dalla Casa ha vissuto la grande emozione di rivedere la piccola Luna, di un anno e mezzo, molto cresciuta e molto cambiata: ha parlato della grandissima emozione vissuta nel corso di un’intervista.

Antonino Spinalbese ed il rapporto con la piccola Luna

Non vedere la piccola Luna per 6 mesi è stata sicuramente una delle sfide più difficili da superare: “Pensavo non soffrisse così tanto il distacco, invece si ricorda di me.

L’abbraccio è stato particolare, è durato 3 minuti e venti. Cercavo di capire se si stesse davvero ricordando di me. Ero sorpreso, è il ricordo più bello da quando l’ho avuta. Sono davvero tanto fortunato, è esattamente quello che ho sempre desiderato, avere una figlia femmina tenera, e lei lo è”.

Il merito di tutto in quest’ultimo periodo sarebbe della madre della piccola, Belén Rodriguez: “Ero innamorato e mantengo un bellissimo ricordo, cerco di pensare sempre positivo.

Ho solo immagini bellissime che cercherò di far vivere a mia figlia un giorno.

Tengo i ricordi brutti per me e non ho altro da divulgare in negativo, anche perché per la madre di mia figlia sarebbe un controsenso. Primadi entrare nella Casa l’ho avvisata…credo che lei era preoccupata per il distacco che poi è avvenuto, alla fine, con mia figlia, quindi questo le fa onore, assolutamente…ho trovato mia miglia educatissima, quindi ho fatto i complimenti a lei e a sua madre. Sono state magnifiche”.