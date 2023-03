Antonino Spinalbese, tutta la verità su cosa sta succedendo con Ginevra Lamborghini dopo il GF Vip

Al GF Vip riflettori puntati ancora su Antonino Spinalbese.

Il giovane e avvenente concorrente ha attratto l’attenzione del pubblico con la sua personalità tenebrosa e i suoi flirt.

Ma chi è Antonino, e quale è stato il suo percorso nel programma di punta di Alfonso Signorini?

Chi è il bel tenebroso del GF VIP Antonino Spinalbese?

Antonino è nato nel 1995 in provincia di Napoli, a Torre del Greco, e fin da bambino è attratto dallo spettacolo e coltiva la passione per la moda e il mondo beauty.

La sua infanzia è stata complicata a causa della morte prematura del padre, che ha lasciato troppo presto lui e le sue due sorelle più piccole.



L’amore per il mondo del fashion si concretizza attraverso i suoi studi, Antonino infatti decide di trasferirsi a Milano per diventare hairstylist.

Ha raggiunto però la notorietà attraverso una relazione sentimentale intrecciata con Belen Rodriguez. I due si sono incrociati casualmente in un ristorante durante il compleanno di un’amica in comune. È proprio durante questa festa che è scattato il proverbiale colpo di fulmine. La storia d’amore tra Antonino e Belen è culminata con la nascita della loro bambina, Luna Marì, ed ha appassionato il popolo del gossip.



Sfortunatamente tre mesi dopo l’arrivo della neonata la coppia è entrata in crisi, separandosi ufficialmente.

Il periodo negativo del ragazzo non finisce qui, infatti nel 2022 dopo aver accusato svariati dolori all’addome, scopre di avere una malattia autoimmune al pancreas.

Il percorso di Antonino Spinalbese al GF VIF 7

Cosa ha combinato Spinalbese durante il reality show?

Antonino nelle prime settimane di gioco si è molto avvicinato a Ginevra Lamborghini. La ragazza, sorella di Electra, ricambiava il suo interesse ma è sempre stata frenata dalla presenza di un misterioso fidanzato che aveva lasciato solo momentaneamente, per partecipare alla trasmissione di Mediaset.



Ad intrigare il ragazzo all’interno della casa c’è anche Giaele, che lo stuzzica in maniera aperta e seducente, ma puntata dopo puntata, Antonino spiegherà che Giaele per lui è solo un’amica a cui tiene molto, ma non ha nessun tipo di attrazione nei suoi confronti.



Le cose si scalderanno parecchio invece quando in casa arriverà una nuova e pepata concorrente, Oriana Marzoli.

La ragazza colpisce Antonino per il suo sex appeal, ma il rapporto non decollerà mai. Oriana lamenta di essere disturbata dai continui messaggi di Ginevra, che ha dovuto allontanarsi dal programma a causa di una squalifica, ma che riesce comunque a essere presente nella vita di Antonino.



Infine Spinalbese uscirà a sorpresa, perdendo al televoto contro Micol Incorvaia, Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon. Antonino in tutto il tempo passato sotto i riflettori ha raccontato particolari inediti sulla sua ex storia d’amore con Belen, della sua vita familiare non facile e della sua malattia autoimmune. Ha dichiarato di essere uscito dal reality cresciuto e maturato, anche se probabilmente il pubblico lo ricorderà maggiormente per i suoi flirt.