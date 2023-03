Heather Parisi, la figlia Jacqueline smentisce la ballerina sui social: la verità tristissima sul loro rapporto

Nella ormai famosa intervista che Heather Parisi ha rilasciato a Belve -al termine della quale ha dovuto incorrere in un pignoramento mortificante- la ballerina ha fatto alcune dichiarazioni sulla sua prima figlia che hanno scatenato un polverone.

A quanto pare Heather Parisi non ha idea di chi sia Ultimo, e non ha idea del fatto che sia il fidanzato di sua figlia Jacqueline. “Suocera di chi?” Ha infatti esclamato, per poi aggiungere: “Non so di cosa parli. Abbiamo fatto un patto in famiglia, nessuno parla delle situazioni private.

Io non parlo della mia storia, figuriamoci se mi metto a parlare delle cose private di mia figlia. Il gossip è come la puntura di una zanzara: all’inizio è solo un piccolo puntino, poi se ti inizi a grattare la cosa si ingigantisce sempre di più. La gente gode di queste cose, ma il gossip non è una cosa fatta per me”.

La figlia Jacqueline Luna ribatte alle dichiarazioni della madre

A quanto pare questa versione dei fatti non corrisponderebbe alla realtà, che sarebbe ben più infelice. Lo ha raccontato nelle stories di Instagram la figlia Jacqueline Luna: “Rispetterò per sempre mia madre, nonostante la sua assenza nella mia vita.

Ieri sera mi sono sentita mancata di rispetto io, e mi trovo costretta ad ammettere una triste realtà, che personalmente avrei preferito non condividere.

Non vedo mia madre da 10 anni. Dunque mi dissocio da qualunque cosa sia stata detta. Lei non sa nulla della mia vita se non via social come voi. Vi chiedo di rispettare la mia privacy, soprattutto riguardo un argomento così delicato. Io sono solo Jacqueline Luna, e vorrei un giorno si parlasse di me per quello che avrò creato io. Per la Jar che lavorerà nel mondo del cinema e per give me brand”.