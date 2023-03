Uomini e Donne, Maria De Filippi mette all’angolo Riccardo Guarnieri: la frase che lo zittisce

Secondo le anticipazioni, nella puntata di Uomini e donne del 15 marzo ci saranno importanti novità che riguarderanno il trono over. Innanzitutto al centro dello studio di Maria De Filippi l’attenzione sarà puntata su Roberta Di Padua. La dama ha cominciato infatti una frequentazione con un nuovo uomo ma le cose non sembrano essere andate per il meglio. La donna infatti ha affermato di non aver avuto nessun coinvolgimento dal punto di vista fisico e pertanto ha deciso di interrompere la conoscenza. Tale comportamento ha portato a numerose critiche da parte degli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Il primo in particolar modo ha notato un’evidente complicità con il cavaliere napoletano Armando. Quest’ultimo però ha affermato di essere semplicemente amico della donna e di conoscere le sue preferenze. Anche la dama Aurora ha avuto da ridire sulla vicenda, sostenendo che Roberta abbia soltanto fatto perdere tempo al cavaliere Dario.

Cosa succederà nella puntata del 15 marzo di Uomini e donne

Le anticipazioni della puntata del 15 marzo di Uomini e donne vedono poi al centro delle polemiche Riccardo Guarnieri (ex storico di Ida Platano). Nello studio di Maria De Filippi infatti viene mostrato al pubblico un video in cui il cavaliere accusa la donna di frequentare uomini troppo giovani.

Il pugliese però si giustifica dicendo che con Roberta, con la quale in passato ha avuto una relazione, c’è ancora qualcosa da risolvere.

Questa affermazione ha lasciato interdetto il pubblico, gli opinionisti, le dame e i cavalieri del trono over. La conduttrice del programma ha poi chiesto a Riccardo se volesse riprovarci con la donna ma quest’ultimo ha dato una risposta negativa. Anche la dama non sembra essere interessata infatti ha iniziato la conoscenza di un altro uomo di nome Vincenzo che però ha subito rifiutato.

A questo punto Gianni Sperti le ha consigliato di provare a intraprendere una relazione con il suo amico Armando ma il cavaliere partenopeo ha spiegato che ciò non è possibile.