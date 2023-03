Elenoire Casalegno, chi è il nuovo compagno della showgirl: tutto sul misterioso Alessandro

Elenoire Casalegno è un personaggio televisivo sulla cresta dell’onda da diversi anni. La showgirl originaria di Savona è stata spesso sotto gli occhi dei riflettori dei gossip grazie a varie storie d’amore. Nel corso degli ultimi giorni, il settimanale Chi ha immortalato la conduttrice in compagnia di un uomo di nome Alessandro. Dopo aver ricapitolato le relazioni più importanti della bella Elenoire, ecco cosa sappiamo in merito al suo probabile nuovo compagno.

Tanti amori per Elenoire Casalegno

Elenoire Casalegno è stata protagonista di numerose storie d’amore importanti. Tra queste, va ricordato il matrimonio con il DJ Ringo, dal quale ha avuto una figlia di nome Swami.

Dopo vari flirt con altri personaggi del mondo dello spettacolo, come Daniele Bossari e Omar Pedrini, nel 2019 ha intrapreso una relazione con Andrea, un uomo lontano dallo showbiz del quale si è sempre saputo ben poco. Ora, sembra giunto il momento di ricominciare da zero.

La felicità di aver ritrovato l’amore

Secondo quanto viene riportato dalla rivista diretta da Alfonso Signorini, la Casalegno avrebbe intrapreso una nuova frequentazione con Alessandro. I due sono stati recentemente paparazzati insieme e si sarebbero conosciuti durante l’estate scorsa.

La coppia è stata vista tra le strade di Milano mentre camminava con il sorriso sulle labbra e si è tenuta a braccetto, con una complicità davvero evidente. Il primo incontro risalirebbe a un evento condotto proprio da Elenoire, con Alessandro che avrebbe corteggiato la showgirl fino a riuscire a conquistarla.

Cosa sappiamo su Alessandro, la nuova fiamma di Eleonoire Casalegno

La nuova fiamma di Eleonoire Casalegno è molto legato ad ambienti calcistici. Infatti, Alessandro collabora con il Milan Club ed è nipote dell’ex calciatore Mario Corso, militante nell’Inter negli anni Sessanta e tragicamente scomparso nel 2020.

Non sappiamo molto altro in merito alla sua vita, ma la scelta di farsi vedere insieme a Eleonoire non fa altro che dimostrare un impegno preso. La presentatrice ligure non ha nascosto la propria felicità e sembra finalmente intenzionata a vivere un nuovo sogno d’amore.