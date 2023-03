“Noi siamo leggenda”: la nuova serie Rai con i protagonisti di Mare Fuori

Per i fan di Mare Fuori, la Rai ha in serbo una grande sorpresa. È stata infatti da poco annunciata una nuova serie televisiva “Noi siamo leggenda” che vedrà come protagonisti alcuni degli attori della fortunata serie televisiva appena conclusasi con il terzo capitolo. Anche alla regia rivedremo un nome legato a Mare Fuori; quello di Carmine Elia, che ha diretto la prima stagione.

Il trailer della nuova serie televisiva è stato presentato subito dopo il finale di Mare Fuori 3, ed è stato accolto con grande entusiasmo dai fan. Il cast della serie televisiva, del resto, è composto da numerosi attori a cui i fan della serie Rai si sono molto affezionati, tra cui Giacomo Giorgio (Ciro Ricci in Mare Fuori), Valentina Romani (Naditza), Nicolas Maupas (O’ Chiattillo), Antonio Gerardi, Domenico Cuomo (Cardiotrap in Mare Fuori), Beatrice Vendramin, Marta Giovannozzi e Antonia Liskova.

Noi siamo leggenda: quando è prevista la messa in onda

I casting per “Noi siamo leggenda” si sono conclusi lo scorso febbraio a Roma, ma il set della serie televisiva ha riaperto le porte a nuovi volti, cercando gemelli omozigoti maschi di età compresa tra i 30 e i 70 anni per una scena in particolare. Attualmente, la serie televisiva è ancora in fase di produzione e si prevede che la sua messa in onda avverrà nel corso del prossimo autunno.

Valentina Romani e Nicolas Maupas salutano Mare Fuori

Per i fan di Valentina Romani e Nicolas Maupas, la nuova serie tv sarà anche l’opportunità per continuare ad apprezzare il loro talento: i due hanno infatti da poco annunciato che non faranno parte del cast di Mare Fuori 4.

Dopo il finale della terza stagione, i due attori hanno salutato la serie televisiva con un post su Instagram in cui hanno ringraziato i fan per l’esperienza e per averli supportati nel loro percorso.

La loro ultima scena insieme nella serie televisiva li ha visti correre via insieme, in metro, dopo aver suonato al famoso pianoforte che li ha fatti conoscere. Non è chiaro se questa scena avvenga realmente o se sia solo una fantasia di Filippo, ma sembra che il loro percorso nella serie sia giunto al termine.