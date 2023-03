La famiglia Zuckerberg si allarga: la neonata Aurelia e i suoi fratelli

Il fondatore di Facebook e sua moglie hanno dato il benvenuto in famiglia alla piccola Aurelia Chan Zuckerberg

Mark Zuckerberg, il Ceo di Meta, e sua moglie Priscilla Chan hanno annunciato la nascita della loro terza figlia, Aurelia Chan Zuckerberg.

L’imprenditore statunitense ha condiviso la notizia su Instagram e Facebook, accompagnando il post con una foto di lui accanto alla neonata e una foto della moglie subito dopo il parto, con la bambina appoggiata sul petto.

Naturalmente il suo post si è riempito di likes in pochissimi minuti e i fan hanno accolto con molto entusiasmo la lieta notizia.

La storia d’amore di Zuckerberg e Chan

Mark Zuckerberg e Priscilla Chan si sono conosciuti nel 2003, quando entrambi frequentavano l’Università di Harvard.

Il loro primo incontro è stato davvero molto bizzarro. I due hanno infatti raccontato di aver rotto il ghiaccio mentre erano in fila per andare in bagno, durante una festa organizzata da una confraternita dell’Università. Priscilla era ancora una matricola, mentre il futuro fondatore di Facebook era al secondo anno.

Dopo una relazione di 9 anni, i due hanno deciso di convolare a nozze nel 2012. La festa di matrimonio si è svolta nel giardino della loro villa di Palo Alto, in California. I loro ospiti erano completamente ignari del fatto che i due stessero celebrando le proprie nozze dal momento che credevano fossero stati riuniti per festeggiare la laurea in Medicina di Chan

L’annuncio della nuova gravidanza: la famiglia Zuckerberg si allarga

Zuckerberg e Chan avevano annunciato la loro terza gravidanza lo scorso settembre, con una foto che mostrava Zuckerberg con la mano sul ventre arrotondato della moglie. “Siamo felici di condividere che i nostri figli avranno una nuova sorellina il prossimo anno“, avevano scritto i due coniugi.

Oltre alla neoarrivata Aurelia, in casa Zuckerberg scorrazzano altri due bimbi: Maxima, che oggi ha 7 anni, e August, che ne ha 5.

Nonostante il successo e la notorietà di Zuckerberg, la coppia ha sempre cercato di mantenere una vita familiare equilibrata e protetta dalle luci della ribalta. Zuckerberg ha spesso parlato dell’importanza della sua famiglia nella sua vita, e ha preso decisioni lavorative in base alle esigenze della sua famiglia. Ad esempio, ha deciso di prendersi due mesi di pausa paternità dopo la nascita di August. Si terrà lontano dai (tantissimi) problemi di Meta anche questa volta?