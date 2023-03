Elettra Lamborghini scopre di non essere incinta: la sua reazione alla notizia, il video subito virale

Un test di gravidanza negativo può essere una cattiva notizia per qualcuno, o un’ottima notizia per qualcun altro. Allo stesso modo un ciclo in ritardo può essere motivo di speranza o di ansia a seconda dei progetti di vita.

Elettra Lamborghini appartiene a questa seconda categoria: infatti ha pubblicato sui suoi social un video che la mostra esultante mentre esce da una toilette esultante, rivelando di aver scampato una potenziale gravidanza: alla cantante non arrivava infatti il ciclo. A quanto pare lei ed il marito, Afrojack (pseudonimo di Nick Van de Wall) non hanno in programma di avere figli in un immediato futuro: la coppia, che si è sposata 3 anni fa, vive in una meravigliosa armonia ed a quanto pare non ha intenzione di aggiungere altri componenti alla sua famiglia.

Elettra Lamborghini per ora sembra essere invece molto concentrata sul lavoro: è in uscita il suo nuovo singolo, Delincuente, in collaborazione con Boro Boro.

