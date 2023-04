Oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 3 al 9 aprile: tutti i segni e le previsioni, il segno più fortunato

Paolo Fox torna con le sue previsioni settimanali sullo zodiaco: cosa accadrà a segni come l'Ariete, il Toro e l'Acquario la prossima settimana.

Ariete

La settimana potrebbe essere piuttosto tranquilla se non fosse per il vostro carattere fazioso. Cercate di abbassare i toni e ascoltare di più coloro che tengono a voi.

Toro

Avete in mente solo i pranzi che vi aspettano per le prossime feste, cercate di concentrarvi sul lavoro se non volete passare la prossima settimana a pensare sempre a ciò che avete lasciato in sospeso.

Gemelli

In fatto di sentimenti nessuno è più ambiguo di voi, non riuscite nemmeno a chiarire cosa siete voi a provare. Prendetevi una pausa e godetevi un po’ di sano egoismo per tutta la settimana.

Cancro

Non siate troppo presi dal lavoro, inizia la bella stagione e avete bisogno di rimettervi in forma e abbandonare l’ozio dei mesi invernali.

Leone

Stanchi della solita routine, avete cercate di una via di fuga nel posto sbagliato. Provato a cambiare leggermente le vostre abitudini ma soprattutto il modo di pensare, per iniziare a stare bene.

Vergine

Non lasciatevi influenzare da tutto il negativo che vi circonda, per voi adesso le stelle hanno altri programmi. Cercate piuttosto di concentrarvi sul futuro e accumulare positività.

Bilancia

A breve ci sarà un incontro che vi farà perdere letteralmente la testa. Godetevi la spensieratezza dei primi momenti, per tutto il resto avrete ancora molto tempo per pensarci.

Scorpione

Siete troppo pesanti, coloro che vi stanno intorno iniziano a stancarsi dei vostri alti e bassi. Prendetevi un’ora tutte le sere per godervi una passeggiata e iniziate a dimenticare i problemi inesistenti che siete voi stessi a crearvi.

Sagittario

Una settimana di feste e di buon cibo è quello che desiderate, vi manca solamente qualcuno con cui condividere la serenità di questi ultimi giorni.

Capricorno

Non c’è modo di placare il malcontento in ufficio, per questo motivo restate fuori dai litigi inutili e chiudete il prima possibile i vostri impegni così da godervi i giorni festivi.

Aquario

Siete sempre troppo impegnati per via del lavoro, ma questo week end, riuscirete a trovare il modo perfetto per conciliare tutti i vostri interessi.

Pesci

Nel fine settimana ci saranno delle novità che potrebbero mettere sotto sopra tutti i vostri piani, state pronti a tutto.