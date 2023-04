Uomini e Donne, Gemma Galgani in lacrime: persino Tina la difende, una brutta situazione per la Dama

Gemma Galgani questa volta si è ritrovata in una situazione davvero molto dolorosa: la Dama ancora una volta è stata ferita, ma questa volta anche per Tina è stato troppo.

Le puntate di questa settimana di Uomini e Donne lasceranno un po’ d’amaro in bocca ai telespettatori, soprattutto per quanto riguarda il trono over. Difatti, tutte le conoscenze e le relazioni iniziate rispettivamente da Dame e Cavalieri sembrano giungere subito al termine. Apripista sarà Gemma che si troverà in una situazione molto spiacevole e la stessa Tina comprenderà il malessere della dama genovese lasciandola sola in lacrime. Per quanto riguarda Riccardo, anche lui chiaro con i suoi sentimenti metterà fine alla nuova conoscenza, forse l’età della sua corteggiatrice aveva fin da subito messo in chiaro che non ci sarebbe potuto essere alcun prosieguo nella relazione se non una prima conoscenza.

Gli opinionisti soprattutto Gianni, criticheranno molto il comportamento dell’uomo. Per quanto riguarda i giovani invece Nicole porterà in sterna un nuovo corteggiatore, che scoraggiato dal bacio che la stessa ha dato a Carlo, abbandonerà prima l’esterna. Nonostante questo, il ragazzo si presenterà in studio causando l’ira di Tina. Gi questo infatti è indice di poco interesse e maggiore attenzione alla visibilità.

Alessio Campoli, le prime reazioni dopo la scelta di Lavinia Mauro

Sarà la scelta di Lavinia a monopolizzare l’intera puntata, la ragazza farà un discorso molto importante parlando delle sue fragilità e di come un oggetto semplice come un ventaglio, possa mettere un po’ di pace nel suo animo.

Alessio Campoli sarà il primo corteggiatore ad entrare, Lavinia spiegherà le motivazioni per cui non è lui la scelta.

I due in ogni caso si lasciano bonariamente con l’in bocca al lupo dell’ex corteggiatore che comprende le ragioni della ragazza. Dopo un ballo, è il momento della scelta effettiva. Sarà Alessio Corvino, il corteggiatore biondo, a mettere fine alla ricerca di Lavinia.

Il suo comportamento infatti colpisce fin da subito la ragazza che in cuor suo, probabilmente, aveva già scelto da tempo. I comportamenti ambigui di lui però avevano reso questo momento molto difficile, anche perché Lavinia non era sicura del sì del ragazzo.