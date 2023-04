Uomini e Donne, Silvia dice “basta”: la Dama ne ha abbastanza ma Gianni Sperti la critica fortemente

La puntata di Uomini e Donne del 17 aprile inizia con un breve recap degli avvenimenti della settimana precedente. Con una bellissima lettera d’amore che Alberto scriver per Tiziana proprio prima di lasciare entrambi il programma. I due, dopo circa due mesi di frequentazione, sono sicuri dei propri sentimenti e vogliono così andare a vivere il loro amore fuori dallo studio. Con l’applauso di tutti i presenti, dimostrano che il dating show più famoso d’Italia riesce a coltivare i sentimenti veri. Al centro dello studio ci sarà anche Gemma che deciderà, archiviata la conoscenza con Silvio, di procedere nella sua storia con Elio.

I due arriveranno quasi al punto di voler lasciare lo studio per approfondire vivere i loro sentimenti al di fuori delle telecamere. Con non poca sorpresa, sia Tina che Gianni esprimeranno le loro emozioni, anche perché, questo è solo l’inizio e sembra presto per parlare di sentimenti appunto. Infine, solleverà un grande polverone la fine della conoscenza della dama Silvia. Sarà proprio Gianni a criticarla molto duramente, spalleggiato da Armando. Dovrà intervenire Maria per placare i toni aspri all’interno dello studio.

Il Trono dei giovani

La bufera su Nicole non sembra essere ancora finita, la stessa porterà in esterna il solito Carlo ed un altro dei suoi corteggiatori.

Tina si complimenterà con Carlo per l’esterna perché è riuscito in poco tempo a portare degli argomenti di conversazione molto importanti che potrebbero migliorare i sentimenti con la tronista.

A criticarla aspramente però sarà la dama Roberta, dal parterre femminile infatti decide di intervenire per criticare il bacio che Nicole ha dato a Carlo per la seconda volta. Non sarà solo Roberta a notare questo particolare ma anche gli opinionisti non prenderanno di buon occhio questa sua decisione, non resta che vedere la puntata per seguire gli approfondimenti e le ulteriori conoscenze dell’altro tronista Luca, anche lui alle prese con le corteggiatrici.