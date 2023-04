Luca Salatino e Soraia, è finita: le prime parole di lui dopo la rottura, cosa ci sarebbe davvero dietro

Luca Salatino deve dire addio al suo sogno d'amore: non ci saranno convivenze a Como, non ci saranno proposte di matrimonio e non ci sarà più Soraia. Lo ha confermato lui stesso, con parole di dolore.

È stato un fulmine a ciel sereno, ma fino a un certo punto. La storia d’amore da film di Soraia Allam Cerruti e Luca Salatino è colata a picco come il Titanic, dopo essere stata conosciuta da tutta Italia durante la permanenza di lui al GF Vip, ed essere diventata sia dentro la Casa che fuori da essa una sorta di ideale sentimentale al quale puntare.

Se già così si sono infranti i sogni dei romantici, la situazione peggiora se si ascoltano le voci che si rincorrono sulle ragion della fine della storia.

Chi se lo dimentica Luca Salatino, salice piangente radicato nel giardino del GF Vip, con gli occhi costantemente rivolti al cielo ed il pensiero rivolto totalmente alla sua fidanzata Soraia.

La nostalgia del cuoco del GF Vip lo aveva reso un personaggio a sé tra il commovente ed il grottesco: la distanza da Soraia negli ultimi mesi di permanenza nella Casa e nel periodo natalizio (Salatino ha abbandonato il programma a dicembre) lo aveva completamente azzerato come concorrente, dopo un inizio che aveva fatto promettere bene, al punto che si credeva fosse uno dei favoriti alla vittoria.

Dopo uno dei suoi cedimenti la fidanzata era andata a trovarlo ed aveva sottilmente insistito per farlo rimanere lì dentro, invitandolo a focalizzarsi sui loro obbiettivi comuni (i progetti di lavoro ed una casa insieme) e su quanto il suo percorso nel reality per questo fosse importante.

La freddezza di Soraia in quell’occasione aveva fatto nascere qualche sospetto, anche se tutti avevano pensato che, semplicemente, anche lei si fosse un po’ stufata di vederlo piangere.

Salatino, ad ogni modo, aveva deciso di lasciare la Casa a dicembre: aveva spiegato che lui e la fidanzata avevano avuto poco tempo per viversi davvero (si erano messi insieme a Uomini e donne a giugno e lui era entrato al GF Vip dopo l’estate).

Già in casa lui parlava della casa che stavano comprando insieme a Como, della proposta di matrimonio che voleva fare alla sua amata e tutti erano pronti a dire: “Guardate Soraia e Luca, quelli sì che si amano davvero”. Antonella Fiordelisi non ne poteva quasi più di quelli che venivano a dirle che il suo amore con Edoardo Donnamaria o doveva sperare di diventare come quelli di Luca Salatino, o comunque -nei momenti no- doveva smettere di illudersi di amare qualcuno allo stesso modo.

Ironico pensare che adesso i “Donnalisi” stiano convivendo a Milano tra un uscita a due e un weekend in famiglia, e Salatino sia a Roma a raccogliere i cocci.

A dare la conferma, d’altronde, è stato proprio lui: “Tra me e Soraia è finita”, ha scritto su Ig: “Vi chiedo di rispettare questo momento…vi voglio bene Luca”.

La fine, oltretutto, sarebbe arrivata non senza drammi: se da giorni si rincorrono voci rispetto ad un uomo nuovo al fianco di Soraia -che peraltro lei starebbe frequentando già da quando il fidanzato ufficiale stava in casa a piangere per lei- ed ora si vocifera che anche Salatino, paladino dell’amore, abbia combinato qualche marachella. Entrambi i componenti della ex coppia al momento non confermano né smentiscono: potrebbero, certamente, essere solo voci.