Loredana Berté in ospedale, operata d’urgenza: situazione seria, le parole del suo staff sulle sue condizioni

Grande preoccupazione per Loredana Berté, che nelle prossime ore comincerà ad essere curata in ricovero ospedaliero e sarà presto operata d’urgenza.

L’annuncio è arrivato dal suo staff, che ha spiegato cosa è successo nelle ultime ore e che l’ha costretta ad annullare i suoi impegni sul palco.

Loredana Berté operata d’urgenza, il comunicato del suo staff

Si sospetta che la situazione sia parecchio seria: a quanto pare gli impegni lavorativi di Loredana Berté potrebbero essere posticipati addirittura di un anno. “dopo una visita chirurgica specialistica di controllo, dovrà sottoporsi ad un intervento abbastanza urgente nei prossimi giorni” dice il comunicato stampa: “La prognosi definitiva sarà determinata nel post operatorio, motivo per il quale è stato deciso di rinviare il tour al prossimo autunno/inverno o primavera 2024”.

Non si tratterebbe di una situazione al limite, comunque:” l’artista non è in pericolo di vita e ce l’ha messa tutta per essere con voi ma il dolore fisico è troppo forte e non le consente tutti gli sforzi inerenti viaggi e concerti. Non è esclusa la possibilità di un tour estivo. Fate un grosso in bocca al lupo alla vostra tigre”.