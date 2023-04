Uomini e Donne, bigliettino-gate: emergono sospetti da parte di una Dama che ora dice tutto

La scorsa registrazione di Uomini e Donne è stata incentrata su quelli che sono i personaggi chiave dell’ultimo periodo, tra questi ritroviamo ovviamente Gemma e Paola. Maria de Filippi chiamerà al centro dello studio di Mediaset proprio la dama torinese che sembra aver archiviato tranquillamente la scorsa relazione per adesso approfondire la conoscenza di Elio. Il rapporto tra i due va a gonfie vele, entrambi infatti confermano un interesse non solo fisico ma anche mentale che potrebbe spingerli, se le cose continuano così, a lasciare il programma insieme. Sia Gemma che Elio si dicono entusiasti di questo primo approccio anche se non mancherà l’intervento di Tina che sembra non essere particolarmente colpita dalla nuova relazione.

A sollevare le polemiche però non sarà la solita Gemma ma piuttosto l a nuova arrivata Paola. La donna chiude subito la conoscenza con un cavaliere giunto per lei in studio, nonostante sia per età che per interessi avrebbe dovuto essere abbastanza colpita dall’uomo. Tina e Gianni non perderanno l’occasione per criticarla aspramente spalleggiati da altri cavalieri del parterre maschile.

Il nuovo bacio

Che tra Nicole e Carlo le cose vadano più che bene pare ovvio a tutti, fin da prima del bigliettino-gate infatti i due apparivano abbastanza affiatati e vogliosi di incontrarsi.

Il fatto che l’altro corteggiatore Christian non si sia più presentato in studio non può che acclarare quanto detto. Anche se, per Gianni, che non lascia passare nulla a Nicole, è ovvio invece che la bella bionda, usi il programma per ottenere visibilità avendo già la sua storia. I sospetti sono anche di Roberta, la dama infatti non crede proprio alle parole della tronista. Per quanto riguarda Luca, dopo aver mandato via Alessia, prosegue per la sua strada alla ricerca del vero amore, anche se, riuscire a trovarlo non sarà semplicissimo.