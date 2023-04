Uomini e Donne, Gemma perde le staffe con una “rivale”: volano parole forti, non ne poteva più

L’ultima puntata della settimana del dating show di Canale 5 riserva ancora qualche sorpresa ai telespettatori. Ci sarà infatti un acceso dibattito tra la dama torinese protagonista assoluta del programma, Gemma e la bella Paola. A scatenare il putiferio sarà l’interesse della dama verso il nuovo conoscente di Gemma, il signor Elio. L’uomo infatti si dice interessato a Gemma e pronto a continuare la conoscenza per approfondire meglio i loro sentimenti, non rifiuta però nemmeno la proposta di Paola e questo metterà un po’ in subbuglio lo studio. Solo dopo essere uscito con entrambe le donne Elio farà una scelta, ma tra le due ci saranno dei commenti sprezzanti, dato che non è la prima volta che Paola tenta di conoscere gli spasimanti di Gemma.

Per quanto riguarda Armando invece, manderà delle frecciatine alla sua ex conoscente perché colpito dai suoi modi di fare, Rebecca infatti decide di continuare la conoscenza con Alessio e vedere se le cose funzionano. Gli opinionisti non si lasceranno scappare la possibilità di intervenire anche su questo discorso.

Nicole e le sue incertezze

Al centro dello studio ci sarà Nicole, le cui vicissitudini non lasceranno spazio al collega Luca. La ragazza infatti dopo aver visto el sue esterne, all’interno delle quali ci sarà un nuovo bacio con Carlo, metterà in discussione anche questo rapporto.

Per la donna infatti non sembra esserci molto interesse da parte del corteggiatore e manifesta quindi la sua perplessità nei suoi modi. Queste sue parole scatenano l’ira di Gianni, che non sorvola su alcun gesto della tronista, esprimendo il pensiero di cui si fa portavoce dall’inizio. Per lui, Nicole, recita solamente e non c’è alcun trasporto nei confronti degli altri corteggiatori se non con Carlo perché stanno già insieme fuori dal programma.

Non resta che continuare a seguire le vicende per capire quale versione dei fatti è vera e se ci saranno nuovi colpi di scena.