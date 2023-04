Oroscopo di Paolo Fox del weekend del 29 e 30 aprile 2023: tutti i segni e le previsioni

Le previsioni dell'astrologo Paolo Fox per tutti i segni zodiacali per questo weekend, che regala gioie ad alcuni segni e creerà dei problemi a qualcun altro.

Ariete

Sarà un weekend abbastanza impegnativo, dovrete fare buon viso a cattivo gioco e perdere del tempo per fare contenti gli altri. Nella giornata di domenica potete rifarvi.

Toro

Dedicatevi ai vostri hobby per scoprire quel senso di pace e spensieratezza che nell’ultimo periodo sembra esservi mancato. Non pensate troppo alla linea, c’è ancora del tempo per rimettervi in riga.

Gemelli

Attenzione agli incontri piccanti, potreste ritrovare delle brutte sorprese. I più fortunati passeranno un fine settimana tranquillo senza ombre all’orizzonte.

Cancro

La comunicazione con il partner vi ha permesso di trovare un accordo per vivervi la settimana al meglio e senza troppo impegni.

Avrete finalmente del tempo libero da dedicare a voi stessi.

Leone

Cercate di pretendere di meno dagli altri, nessuno vi deve niente, anzi siete voi che con il vostro comportamento rischiate di rovinare la giornata a coloro che vi stanno intorno.

Vergine

Evitate le liti più che potete, solo in questo modo avrete l’opportunità di passare del tempo sereni e in pace. Non lasciatevi influenzare dall’umore altrui.

Bilancia

Avete passato gli ultimi giorni a programmare nel minimo dettaglio il fine settimana. Il sole splende alto in cielo ma un piccolo imprevisto dietro l’angolo vi darà una brutta ma breve sorpresa.

Scorpione

Lasciate ogni preoccupazione, spegnete il telefono e cercate di recuperare quel po’ di tranquillità che vi manca. Non sarà un fine settimana a ristabilire la serenità mentale ma può essere un buon inizio.

Sagittario

Impossibile non capire il vostro stato d’animo, c’è qualcosa che vi preoccupa ma non volete lasciarlo vedere all’esterno. Ignorate le richieste d’aiuto e pensate a voi.

Capricorno

In famiglia un po’ì di maretta potrebbe mettere a repentaglio il vostro fine settimana, ma conciliatori come sempre risolverete tutto in un attimo.

Aquario

Rilassatevi e dedicatevi ai vostri hobby, le belle notizie sono dietro l’angolo.

Pesci

Un ultimo sprint vi impedirà di godervi al meglio il fine settimana, ma quello che seminate adesso raccoglierete a breve.