Uomini e Donne, Luca Daffré impazzisce in un’esterna con Alessandra: succede di tutto, sorprese in arrivo

Nelle anticipazioni che sono filtrate riguardo alla puntata che conclude la prima settimana di maggio 2023 appare evidente che le situazioni tra tronisti, corteggiatori e opinionisti sono vicine a un punto di risoluzione in vista della pausa estiva di Uomini e Donne. Vediamo di seguito quali sono le vicende che appassioneranno il pubblico nell’appuntamento di venerdì pomeriggio.

Trono over: cresce la passione tra Claudio e Gabriella (e la tensione con Carla)

Quando Claudio ha annunciato a Carla la decisione di non voler più proseguire con la frequentazione, accusando la dama di avere un comportamento poco corretto, è emerso chiaramente il crescente legame con Gabriella.

Dall’analisi delle anticipazioni relative alla puntata del 5 maggio appare chiaro che tra Claudio e Gabriella esiste un interesse reale. Durante l’esterna tra i due scatterà il bacio e le immagini trasmesse in studio non tarderanno a provocare la reazione stizzita di Carla, ancora indispettita dalle parole usate dal cavaliere nei suoi confronti. Per quanto riguarda un altro protagonista del trono over, ovvero il misterioso Armando Incarnato, sembra avvicinarsi un punto di svolta, grazie a una donna che riuscirà a fare breccia nel cuore apparentemente indurito dell’uomo dopo le vicende recenti.

Trono classico di Uomini e Donne: i riflettori puntano su Luca Daffré

Nel programma condotto da Maria De Filippi le vicende del trono over si alterneranno a quelle altrettanto appassionati della versione classica.

Sarà in particolar modo Luca Daffré a prendere il centro della scena, in virtù di un’esterna con Alessandra che promette di riservare sorprese. I due non riusciranno infatti a resistere alla passione e si lasceranno andare un bacio che rallegrerà notevolmente l’umore del tronista. Nel corso delle settimane precedenti era già emerso il forte interesse di Luca nei confronti di Alessandra.

Stando anticipazioni riguardo all’esterna con la corteggiatrice Camilla, Luca sembra sempre più intenzionato a puntare su Alessandra.