Tutto su Loris Karius, il compagno di Diletta Leotta e padre del futuro bebé della coppia: le curiosità che non sapete

Tutti conoscono Diletta Leotta, la bellissima conduttrice sportiva che fa sognare gli amanti del pallone. Cari uomini mettetevi il cuore in pace perché al fianco della donna c’è un uomo con il quale pochi possono competere: Loris Karius. Se non sapete di chi si parla proseguite nella lettura di questo articolo dove si parla proprio di lui. Vediamo insieme chi è il compagno di Diletta Leotta, il calciatore Karius.

La biografia di Loris Karius

Loris Karius è un portiere tedesco, gioca nel Newcastle Utd e in Italia è conosciuto proprio per essere il compagno di Diletta Leotta. Il calciatore è nato nel 1993 e fin da subito dimostra la sua passione per il calcio tanto che esordisce nell’Ulma e in seguito viene chiamato dallo Stoccarda.

Ma è nel 2009 che riesce a fare un salto di carriera grazie al tesseramento con il Manchester City.

Quando compie 19 anni debutta nella Bundesliga e in poco tempo si classifica come l’esordiente più giovane della storia del calcio.

La carriera di Loris Karius

Già a 19 anni Loris è un portiere affermato, cosa che gli permette di essere acquistato dal Liverpool nel 2016 ed entrare nella Champions League. Nella competizione sportiva più famosa di sempre Karius si fa notare per una serie di gaffe, prima fra tutti il rilancio sbagliato del pallone che non si è lasciato parare Karim Benzema.



Nel 2020 viene concesso in prestito all’Union Berlino per poi arrivare al Newcastle Utd nel 2022.

Karius e Diletta: una bella storia d’amore

Le prime uscite tra Karius e Diletta risalgono all’estate del 2022 quando sono stati visti insieme. Nonostante le voci che giravano e le varie foto, però, i due non hanno confermato la relazione che invece tenevano ben nascosta fino a pochi mesi fa quando sui loro social hanno postato scatti insieme.

La conferma del loro amore arriva alla fine del mese di marzo 2023, quando Diletta ha dichiarato ai suoi fan di essere in dolce attesa.

Dopo questa notizia non hanno rivelato altri particolari, ma siamo tutti felici per loro!