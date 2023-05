Fedez parla di nuovo del cancro dopo una visita medica: “L’ansia che mi mette…”, la sua grande paura

È passato più di un anno dall’operazione chirurgica che ha salvato la vita a Fedez, ma la gravità della sua malattia impone al cantante ed imprenditore di agire con cautela nei confronti della sua salute. Per quanto si deve sottoporre a controlli periodi ed oggi era uno dei giorni dedicati ad essi: il rapper ha spiegato cosa comporta, per lui, sottoporsi a certe visite.

Chi ha avuto un cancro difficilmente torna ad approcciarsi con serenità al proprio stato di salute in poco tempo. Dopo essere guariti dal cancro, per diverso tempo, ci si deve solitamente sottoporre a controlli periodi per essere sicuri che la malattia non si ripresenti o che si possa intervenire in tempo.

La tempestività d’altronde ha salvato la vita a Fedez, un anno fa: fu nel corso di un check up periodico che, quasi per caso, i medici notarono che qualcosa non andava nel suo pancreas.

Fedez di nuovo in ospedale, nuovo intervento chirurgico: c’entra il cancro

Fedez, le parole dopo la visita di controllo: cosa è successo durante la risonanza

Aver trovato il cancro in tempo ha permesso ai medici di agire con decisione ed efficacia e, dopo un’operazione complessa e delicata, il rapper ora è fuori pericolo per quanto il suo corpo sia stato infragilito dalle conseguenze della malattia.

Oggi, su Instagram, Fedez ha parlato delle nuove visite di controllo, ed ha potuto dichiarare che era andato tutto bene: “L’ansia che mi mette fare la risonanza… Visita di controllo, ad un anno e qualche mese di distanza dal fattaccio andata bene. Oggi è una bella giornata”.