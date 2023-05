Oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 15 al 21 maggio 2023: tutti i segni e le previsioni

Pronti a conoscere cosa riservano le stelle per la prossima settimana? Se la risposta a questa domanda è affermativa, proseguite nella lettura di questo articolo dove si parla di Oroscopo della settimana di Paolo Fox dal 15 al 21 maggio 2023.

Ariete

Qualcosa potrebbe andare storto nel settore lavorativo, non abbassate la guardia e mantenete alta la concentrazione, così risolverete tutto.

Toro

Non abbiate paura di mostrarvi al pubblico perché le stelle vi regalano fascino e charme da vendere!

Gemelli

Cercate di limare gli aspetti irruenti del vostro carattere perché altrimenti rischiate di passare dalla ragione al torto in pochissimo tempo.

Cancro

Siete nel pieno della forma e questo lo noterà anche la persona che vi fa battere il cuore. Se siete single potrete incontrare l’anima gemella.

Leone

Un’irruenza improvvisa vi spinge a trattare male qualcuno della famiglia: scusatevi all’istante perché non sempre la colpa è degli altri.

Vergine

Dopo un periodo non proprio positivo state ritrovando la voglia di vivere: condividete questo ritrovato benessere con la famiglia.

Bilancia

Nel lavoro riuscirete a raggiungere un traguardo importante: è molto probabile che riuscirete anche a ricevere una promozione.

Scorpione

Non sarà una settimana positiva, colpa delle stelle che non sono dalla vostra parte. Non temete perché tra dieci giorni tutto cambierà.

Sagittario

Se siete degli studenti potrete contare sul favore di Marte per mostrare quanto vi siete impegnati mentre se cercate lavoro è il momento giusto per trovarlo.

Capricorno

C’è aria di cambiamento nella vostra testa, coinvolgete nei piani anche la persona amata che saprà apprezzare la voglia di vivere che mostrerete in questa settimana.

Acquario

Meglio non parlare troppo in questi giorni perché non avete peli sulla lingua e rischiate di offendere delle persone importanti.

Pesci

Siete romantici come non mai: approfittate del favore di Venere per concedervi una vacanza rilassanti in compagnia della persona amata.