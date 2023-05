Filippo Bisciglia, tutto sulla relazione con Pamela Camassa: dai momenti di crisi al segreto della loro unione

Il conduttore di Temptation Island, Filippo Bisciglia, è legato da più di quindici anni con la showgirl Pamela Camassa. Nel corso della loro relazione i due volti noti al grande pubblico sono stati protagonisti di alcuni episodi curiosi. Scopriamo di seguito chi è Pamela Camassa e quali sono le tappe salienti della sua relazione con il conduttore di Mediaset.

Una storia tra i riflettori: Filippo Bisciglia e Pamela Camassa

In seguito alla notorietà che Filippo Bisciglia ha acquisito dopo la partecipazione al Grande Fratello, il futuro conduttore conosce Pamela nel 2007, quando la ragazza sta compiendo i primi passi importanti per la propria carriera tra cinema e televisione.

Nel 2008 Filippo si rende protagonista di un episodio discusso, obbligando Pamela ad abbandonare La Talpa, programma in cui la ragazza era in gara, per ragioni di gelosia. Dopo vari alti e bassi, i due oggi sono legati in maniera stabile.

Chi è Pamela Camassa, tra cinema, reality show e altri programmi televisivi

Sin dall’adolescenza Pamela ha mostrato un’inclinazione per il mondo dello spettacolo. Ecco come nasce la sua partecipazione alla pellicola cinematografica Via del Corso, nella quale ottiene una parte non irrilevante a fianco di Laura Chiatti.

Due anni più tardi la bellezza e la determinazione della ragazza le valgono il titolo di Miss Mondo Italia, anche se all’evento conclusivo Pamela si ritira come segno di protesta per il trattamento della donna nella nazione ospitante.

Tre anni dopo la giovane si classifica al terzo posto nel concorso di Salsomaggiore Terme, ricavando una buona visibilità. Negli anni seguenti affianca Carlo Conti e prende parte a Ballando con le stelle. Torna poi a condurre I migliori anni, sempre con il presentatore toscano, e approda anche al cinema nel film Un’estate al mare.

Gli altri progetti importanti includono il Tale e Quale Show e Amici Celebrities, trasmissione che la vede trionfare.