Oroscopo, tutto sul segno del cancro che festeggia a giugno: caratteristiche, punti forti e difetti del segno

Giugno è il mese del segno zodiacale del Cancro e dell’estate. Ecco quali sono le principali caratteristiche e curiosità su questo segno.

Caratteristiche segno zodiacale del Cancro

Carattere

Questo segno zodiacale è posizionato proprio nel pieno dell’estate e più precisamente nel solstizio, quindi non a caso i nativi del Cancro sono persone molto vitali, amanti della vita e anche piuttosto emotivi. A governare questo segno è la Luna che rende il Cancro molo legato alla famiglia e gli affetti più cari. A livello caratteriale, i nati sotto questo segno sono parecchio volubili e irrazionali all’apperenza.

In realtà sono molto più perspicaci di quanto fanno credere e sono in grado di entrare subito in empatia con gli altri e con le loro emozioni. Questo segno è anche considerato tra i più gentili e educati, in quanto conosce perfettamente le buone maniere. Il Cancro è molto sensibile, a volte lo è fin troppo, tanto da portare ad una certa passività e continue lamentele.

Amore

Il Cancro vive l’amore in maniera molto profonda ed è in grado di riversare negli altri gioia ed empatia. I nati sotto questo segno quando sono innamorati, appaiono particolarmente spumeggianti, ma il partner deve fare molta attenzione a non ferirli, altrimenti possono rinchiudersi nel loro guscio.

Il Cancro crede tanto nella famiglia e una volta realizzata è capace di difenderla con tutte le sue forze.

Lavoro

In ambito lavorativo questo segno gode di fantasia ed intelligenza. Proprio grazie a queste caratteristiche riesce a portare avanti con successo molteplici progetti. I nati sotto questo segno possono diventare degli ottimi medici, maestri d’asilo, ostetrici o infermieri.

Curiosità

L’umore del Cancro è estremamente mutevole, proprio come la Luna e le sue fasi, per questo è in grado di passare dalla gioia allo sconforto in pochissimi secondi.

Tra i segni dello zodiaco è sicuramente il più pessimista, per i nativi del Cancro il bicchiere è sempre mezzo vuoto.