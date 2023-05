Paolo Noise, tutto sul naufrago che si è appena ritirato: lavoro e il grande amore con la moglie Stefania

Paolo Noise è stato uno dei principali protagonisti dell’edizione in corso di svolgimento dell’Isola dei Famosi, reality show in onda su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi. Si tratta di una delle voci discografiche più famose a livello nazionale, in grado di farsi apprezzare grazie alla conduzione del programma ironico Lo Zoo di 105, su Radio 105. Scopriamo insieme chi è e come mai ha lasciato l’Honduras in anticipo rispetto alla tabella di marcia.

Le prime esperienze di Paolo Noise

Paolo Noise nasce con il nome di battesimo di Paolo Federico Nocito l’8 settembre del 1974. Fin da giovanissimo, matura una forte passione per la radio e fa la gavetta presso varie aziende lombarde.

Nel frattempo, si diverte in qualità di remixer e deejay e intraprende lo pseudonimo attuale. A poco a poco, inizia a fare successo entrando a far parte dei volti di punta di Match Music, emittente televisiva incentrata sulla musica, per poi passare a Sky Italia. Collabora con Fabio Alisei fino a lavorare con lui in Striscia la Notizia, acquisendo maggiore popolarità anche nel mainstream.

Paolo Noise in terapia intensiva: cos’ha e le sue condizioni ora

Lo Zoo di 105 e le altre attività in corso

Attualmente, Paolo Noise fa parte dello Zoo di 105 insieme a Marco Mazzoli, Fabio Alisei, Wender e Mauro Mauro.

Conduce varie altre trasmissioni radiofoniche di successo, da Trin Trun Tran a Fuori Frigo, ma spesso appare anche su Italia 1. Intanto, continua a operare in qualità di produttore discografico. Il suo più grande risultato in questo ambito è senz’altro rappresentato dal remix di Mr. Saxobeat, autentico tormentone cantato da Alexandra Stan.

Prende parte a diversi progetti ed è imprenditore per un’azienda di sigarette elettroniche, oltre a creare una linea d’abbigliamento e un marchio di orologi.

L’esperienza all’Isola dei Famosi

Il buon Paolo è stato molto apprezzato all’Isola dei Famosi, ma è stato costretto a lasciare la trasmissione in seguito a seri problemi di salute.

Sua moglie Stefania Caroli, con la quale sta insieme dal 2010 ed è convolato a nozze nel 2018, ha sottolineato lo spavento subito per i malanni di suo marito. Per motivi di privacy non si sa precisamente cosa abbia subito, ma ciò che conta è effettuare tutti i dovuti accertamenti al fine di scongiurare qualsiasi complicazione per la sua salute.