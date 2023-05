GF Vip, chi sono i vincitori delle scorse edizioni e cosa sappiamo sul futuro del reality (importanti novità)

Dopo le critiche al programma giunte con l'edizione di quest'anno, il reality cambia veste: importanti novità in arrivo per Alfonso Signorini.

Il Grande Fratello Vip, giunto alla settima edizione, è un programma che ha sempre riscosso molto successo. Nel corso delle stagioni i protagonisti hanno impegnato le serate di molti italiani che si sono ritrovati a fare il tifo per i concorrenti. Se ne vuoi sapere di più, prosegui nella lettura di questo articolo e scoprirai: GF Vip, chi sono i vincitori delle edizioni passate e cosa si sa della prossima edizione.

GF Vip i trionfatori delle prime tre edizioni

Le prime tre edizioni si differenziano dalle altre per il presentatore. Ilary Blasi è stata la conduttrice che ha aiutato i vip del programma nel corso delle giornate nelle prime tre edizioni.



Forse non tutti ricorderanno Alessia Macari, la simpaticissima protagonista del GF Vip 1 che è uscita vincitrice dal programma. La seconda stagione viene invece vinta da Daniele Bossari mentre la terza dall’attore Walter Nudo.

GF Vip: chi ha vinto le altre edizioni

Dopo Ilary Blasi, a condurre il programma troviamo Alfonso Signorini che, fino ad allora, era ospite fisso come opinionista. La quarta edizione viene vinta da Paola Di Benedetto in una serata parecchio strana, caratterizzata dalla presenza del covid.

Nell’edizione numero cinque ad alzare la coppa è il simpaticissimo Tommaso Zorzi mentre nella passata edizione la vincitrice è stata Jessica Selassiè.

GF Vip 7: chi ha vinto?

La settima edizione del GF Vip si è conclusa da poco e ha visto come vincitrice Nikita Pelizon, volto non proprio nuovo nel mondo dei reality. La ragazza, infatti, ha partecipato a Temptation Island, Ex On The Beach e Pechino Express ed ora si trova all’Isola dei Famosi.

La prossima stagione del GF Vip? Sarà GF Nip

Per la nuova stagione del Grande Fratello Vip ci sono importanti novità. Non ci saranno più solo volti dello spettacolo più o meno conosciuti ma anche persone comuni che dovranno convivere con le celebrità.

A condurre, però, sarà sempre Alfonso Signorini.