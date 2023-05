Antonella Clerici sta male: non va in onda, qualcuno non reagisce bene all’assenza della conduttrice

Oggi, per la prima volta, Antonella Clerici non si è presentata in televisione. Nella sua lunga carriera è nota per aver sempre tenuto fede all’appuntamento con i telespettatori, anche in condizioni difficili dal punto di vista emotivo o fisico.

Oggi, però, la situazione è stata davvero troppo seria per poter sottovalutare le condizioni fisiche della conduttrice, che si è rivolta direttamente al suo pubblico per spiegare cosa sta succedendo.

Oggi niente diretta a È sempre mezzogiorno: Antonella Clerici è bloccata letteralmente a letto per una terribile influenza ed una condizione febbrile che ha impedito alla più stakanovista delle conduttrici di lasciare casa.

“Ko. Oggi per la prima volta da che ho memoria non sarò con voi” ha scritto Clerici su Instagram, aggiungendo: “Un febbrone gigantesco da ieri non mi consente di alzarmi dal letto…Sempre Mezzogiorno puntata speciale dolci <3 Spero arrivederci a domani! Wonder Woman inizia ad avere cedimenti…”.

Antonella Clerici, solidarietà ma anche critiche verso la conduttrice

Molti hanno espresso grande solidarietà con la Clerici, mentre altri non hanno amato l’idea delle repliche: ”Auguri Antonella di pronta guarigione , comunque piuttosto di vedere pezzi di repliche , avrei preferito che la RAI avesse scelto di mandarla in onda lo stesso , condotta anche da Lorenzo Biagiarelli, certo non sarebbe stato come te Antonella ,ma x 1 o /2 puntate secondo la mia umile opinione, sarebbe piaciuta di più ,siamo tutti umani, e capita qualche volta essere sostituiti, comunque forza Antonella spero di rivederti presto”.