Nicole Santinelli spiega perché ha lasciato Carlo Alberto Mancini, e parla a sorpresa di Andrea Foriglio

Uomini e Donne quest’anno, forse complice una chiusura troppo frettolosa del programma e dell’obbligo dei tronista a scegliere più in fretta del solito, ha visto un esito disastroso dal punto di vista sentimentale.

La coppia formata da Alessandra Fumagalli e Luca Daffré è durata pochissime ore, dopodiché è stata annunciata la rottura e sono partite acide frecciatine -ed anche qualcosa di più da ambo le parti.

Alessandra Fumagalli furiosa con Luca Daffré: “Lasciata dopo 8 ore”

Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini hanno resistito fino ad un’ospitata a Verissimo che faceva intendere un gran scorrere di forti e saldi sentimenti, ed invece nel weekend lui, tra copiose lacrime, ha detto di essere stato lasciato.

Lei non ha perso tempo, diffondendo a stretto giro la sua versione dei fatti.

Carlo Alberto Mancini, le parole subiti dopo la rottura

Carlo Alberto Mancini era uno straccio mentre parlava, in un fiume di lacrime, della decisone presa poco prima da Nicole sulla loro relazione. In molti hanno criticato la sua decisione di fare una diretta sull’argomento, ma lui ha risposto così: “Dato che la notizia sarebbe uscita comunque ho solo deciso di dare la mia versione, forse in maniera troppo istintiva, ma senz’altro mosso da questo unico intento di protezione e ci ho messo la faccia come sempre.

Poi se qualcuno non crede l’abbia fatto per questo non è un mio problema, penso che la mia sincera commozione di quel momento sia prova più che sufficiente della mia buona fede. Lei è una donna STRAORDINARIA e mi ha rispettato con la sua onestà e la sua schiettezza. (…) Concludo chiedendo per favore di RISPETTARE una donna come Nicole che è eccezionale non solo fuori, ma soprattutto dentro”.

Nicole Santinelli dice la verità su Andrea Foriglio

Lei, tirata in ballo, ha pubblicato una serie di vocali “senza immagine” su Instagram: “Arrivata alla consapevolezza che il mio sentimento non sarebbe cresciuto, ho preferito dire la verità facendo la cosa giusta per entrambi”.

Parole molto belle sono comunque state spese per l’ex: “Mi sono resa conto di avere davanti una persona rara e molto sensibile, che diceva di amarmi”. Alla fine c’è anche stato uno spazio per un colpo di scena, ovvero una possibile apertura nei confronti dell’altro tronista, Andrea Foriglio: “A proposito di futuro, in tanti mi state chiedendo come andrà a finire tra me e Andrea. Quello che ho provato e pensato con lui nel programma non posso negarlo”.