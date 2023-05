Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sarebbero lasciati: lo scoop che parla di rottura, il motivo della crisi

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli non starebbero più insieme. A confermarlo, dopo le voci tentennanti di questi ultimi giorni, sarebbe ora Dagospia a parlare di una rottura forse definitiva della coppia nata al GF Vip.

Giulia Salemi conferma in diretta tv la crisi con Pierpaolo Pretelli

Lo scoop di Dagospia: crisi irrimediabile, coppia pronta alla rottura

Si erano già dichiarati in aperta crisi una volta, nel corso dell’ultima edizione del GF Vip: ne aveva parlato Giulia Salemi intorno al periodo di San Valentino, quando era stata interrogata in diretta televisiva da Alfonso Signorini su eventuali progetti romantici della coppia.

I drammi, all’epoca, sembravano poi rientrati, ma a quanto pare non era così: tra i due ci sarebbe di nuovo maretta, pare per alcune difficoltà di Pretelli -o almeno così sostiene il gossiparo Alessandro Rosica– a fare un passo avanti nella relazione.

I due diretti interessati sono stati visti l’ultima volta insieme in un ristorante due sere fa, anche se giungono versioni diverse della serata: secondo una fonte di Deianira Marzano la coppia non ha mangiato insieme, bensì erano in tavoli separati (anche se parrebbero essere andati via nello stesso momento) mentre un amico di Pretelli è intervenuto per dire che tra i due non sarebbe successo niente di grave.