Orietta Berti e la vita sessuale a 80 anni con il marito Osvaldo: dettagli piccanti sulla cantante e opinionista

Siamo forse pronti ad essere messi al corrente di dettagli succosi sulla vita sessuale di Orietta Berti? A prescindere, è ciò che avremo: in un’intervista in onore dei suoi 80 anni Orietta Berti si è lasciata andare a confidenze piccanti sulla sua vita amorosa in un’intervista a Il Corriere della Sera nella quale ha parlato a lungo del suo grande amore, il marito Osvaldo.

Il grande incontro avvenne quando erano giovanissimi, ad una fiera di Paese: “L’ho visto tra le bancarelle, me l’hanno presentato e mi sembrava molto più grande di noi per i suoi modi di fare seri. Gli dissi di venirmi a trovare, che gli avrei fatto il caffè”.

Orietta Berti e l’intimità con Osvaldo

Un unico uomo, ma qualche tentazione: “Non è che sono una santa, ma non ho mai voluto approfondire nessun ammiccamento, non mi interessava. Se stai bene con una persona, perché farlo? Poi penso sempre che sia una gran fatica nascondere le scappatelle: tutti quelli che lo fanno mi sembrano degli 007, che impegno… Inoltre credo che la serenità che la gente mi attribuisce dipenda dal fatto di aver potuto lavorare stando sempre vicina alla mia famiglia”.

Ma la vita sessuale, con Osvaldo, come va? Pare che la Berti abbia deciso di dare a ogni fase una sua importanza: “Amore, tenerezza, coccole. Ognuno vive l’età alla sua maniera. Quando ho fatto la serie, Quelle brave ragazze, Sandra Milo mi raccontava della sua vita molto piena di amori, meravigliandosi che io avessi avuto un solo uomo. ‘Che peccato, non sai cosa ti sei persa’, mi aveva detto, ma io sono stata felice così”.