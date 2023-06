Gaia Girace, cosa fa Lila de L’Amica Geniale dopo il debutto in televisione: un ruolo del tutto diverso e inaspettato

Ne l'Amica Geniale era l'intelligentissima Raffaella, detta Lila: in The Godmothers interpreta un ruolo completamente diverso che l'ha fatta riscoprire come attrice.

L’abbiamo amata per il ruolo di Lila, appassionata e pasionaria protagonista de L’Amica Geniale: napoletana, ha raggiunto la popolarità per aver interpretato Lila Cerullo nella serie italiana, insieme alla collega Margherita Mazzucco, che ha vestito i panni di Lenù.

Gaia Girace è ora tra le 4 protagoniste dell’acclamata serie The Godmothers, disponibile sulla piattaforma Disney Plus, che racconta le vicende dolorose delle donne di mafia nell’ndrangheta calabrese.

Scopriamo insieme tutte le curiosità su questa stella emergente made in Italy, o precisamente, made in Vico Equense.

Il capoluogo campano dà i natali a questa giovane attrice

Gaia Cirace nasce a Vico Equense, in provincia di Napoli, nel 2004: la splendida cittadina che si affaccia sul mare dà i natali alla giovane attrice che ancora vive in famiglia, con la mamma docente e il padre agente immobiliare.

Nonostante il successo ottenuto con l’interpretazione di Lila Cerullo, Gaia Girace è rimasta una ragazza umile e riservata, e ha dichiarato di aver messo da parte i suoi primi guadagni per continuare a studiare nel mondo del cinema e del teatro.

Ci piace per la sua naturalezza, ed è proprio per questa sua qualità che è stata scelta per il ruolo della protagonista dell’acclamata serie L’Amica Geniale.

La stessa scrittrice da cui è tratta la serie, Elena Ferrante, desiderava delle attrici giovani e alle prime armi, in modo da dare un’immagine il più possibile spontanea e naturale.

I suoi primi passi nel mondo del cinema e dello spettacolo

Il sogno di Gaia è approdare a Hollywood, ma prima bisogna studiare, e lei ha tutte le carte in regola per diventare una stella del firmamento del cinema Oltreoceano.



La sua interpretazione nella serie L’Amica Geniale, uno spaccato della società napoletana degli anni ’50, tra maschilismo e povertà culturale, è stata perfetta, grazie alla sua naturalezza e alla sua predisposizione al dialetto napoletano.

Ne è uscito un personaggio davvero forte, sfaccettato e di carattere, nonostante la giovane età di Gaia e alla sua prima esperienza davanti alla camera!

Noi ve la consigliamo in The Goodmothers, dove interpreta Denise, la figlia di Lea Garofalo, pentita di mafia.