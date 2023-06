Isola dei Famosi, Alessandra Drusian si sente male: cosa le sta accadendo, soccorsa mentre era in acqua

La cantante Alessandra Drusian ha vissuto momenti molto difficili mentre si trovava in acqua: per fortuna è stata soccorsa in tempo prima di correre rischi seri.

Nel corso della puntata in diretta ieri sera a L’Isola dei Famosi, Alessandra Drusian dei Jalisse ha avuto un malore che ha spaventato tutti i presenti ed in special modo la figlia della donna, che in quel momento si trovava in studio.

Momenti di panico all’Isola dei Famosi: anche questa edizione si sta rivelando complessa per i naufraghi che vivono momenti di sconforto, infortuni piuttosto frequenti e attimi di panico. Ieri sera è toccato ad Alessandra Drusian dei Jalisse, insieme al marito e altro componente dei Jalisse, Fabio.

Alessandra Drusian si sente male, la reazione della figlia

A scatenare il malore è stata una sfida in acqua insieme a Cristina Scuccia: le due si sono ritrovate a nuotare nell’acqua alta e controcorrente e questo l’avrebbe spaventata al punto da provocarle un attacco di panico, che in acqua alta avrebbe potuto essere molto pericoloso. Ilary Blasi, quando si è accorta che la donna non veniva più inquadrata, ha chiesto spiegazioni: ”Ha avuto un attacco d’ansia, stiamo cercando di calmarla un pochino, ma lei sta bene, era arrivata in un punto in cui non toccava e si è lasciata prendere.

Ora le diamo un goccio d’acqua, ma comunque sta bene”.

La figlia Angelina ha confermato che l’acqua alta non è mai stato per Drusian un ambiente di comfort: ne ha spesso avuto paura e quella sfida, sommata alla stanchezza fisica del periodo, la nutrizione carente e l’agitazione, devono aver contribuito allo scatenarsi dell’attacco di panico.

