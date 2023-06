Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, la storia d’amore dagli inizi: le gelosie, i figli e i momenti difficili

Sono stati insieme per quasi 30 anni e, ancora adesso, si vogliono molto bene. il segreto di una relazione longeva che, però, non ha superato qualsiasi ostacolo.

Il matrimonio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli è giunto al capolinea. Dopo 26 anni, la storia d’amore tra il conduttore e la produttrice è ufficialmente finita e la coppia lo ha confermato in occasione di un’intervista rilasciata a Vanity Fair. Ripercorriamo le tappe principali di un rapporto che ha vissuto diversi momenti molto esaltanti.

L’inizio del rapporto tra Paolo e Sonia

L’amore tra Paolo e Sonia è nato proprio dove Bonolis ha lavorato per buona parte della propria carriera, ossia all’interno di uno studio televisivo. In un’intervista a Verissimo, lei parlato di una televendita a Tira Molla nella quale lui ne aveva richiesto espressamente la presenza.

La prima uscita insieme? Al cinema per vedere il film Jerry Maguire. La Bruganelli ha parlato anche di quando Bonolis la corteggiava nei corridoi, con momenti di puro romanticismo. Una storia d’amore perfetta, durata oltre un quarto di secolo.

Tanto amore e ben tre figli

Il rapporto tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli era iniziato nel 1997. Dopo cinque anni di fidanzamento, i due sono convolati a giuste nozze per poi avere tre figli, di nome Silvia, Daniele e Adele. Lui ha avuto anche altri due figli dalla moglie precedente Diane Zoeller, ossia Stefano e Martina.

Il loro legame ha acquisito una notevole rilevanza anche sotto l’aspetto professionale, dato che la coppia ha lavorato insieme per diversi anni e lei ha curato i provini per le trasmissioni di lui.

La fine di una storia che ha fatto sognare

Il loro rapporto ha fatto sognare milioni di fan. Poco più di un anno fa, la coppia aveva deciso di andare a vivere in due abitazioni separate e aveva affermato di aver intrapreso questa strada come segreto per restare insieme per sempre. Ora la storia d’amore di Paolo e Sonia è ufficialmente finita, nonostante una vacanza alle Maldive a Pasqua.

Nonostante ciò, i due genitori manifestano l’intento di mantenere le stesse dinamiche e fare le vacanze insieme, per amore dei loro tre figli.