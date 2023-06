Barbara D’Urso racconta, “Silvio Berlusconi mi corteggiò”: cosa accadde tra il politico e la conduttrice

A quanto pare Silvio Berlusconi aveva anche tentato di corteggiare Barbara d’Urso: “Anche questo lo ha fatto in diretta da me. Ne parlo solo per questo..."

Ogi si celebreranno i funerali di Silvio Berlusconi e, nei corridoi Mediaset, si respirerà un’atmosfera di grave cordoglio. Tra le persone che hanno conosciuto Berlusconi molto profondamente c’è anche Barbara d’Urso, che ha cominciato a lavorare con lui dai tempi di Telemilano58. In un’intervista a La Stampa ha raccontato dettagli inediti in merito al loro rapporto decennale.

Quando si sono conosciuti, erano in pochi a lavorare con Berlusconi: “Eravamo io, Massimo Boldi, Teo Teocoli, Diego Abatantuono, Claudio Lippi e Patricia Pilcher. Un’avventura meravigliosa. A Milano 2, sotto l’Hotel Jolly.

Berlusconi veniva tutte le sere. Voleva sapere che cosa stavamo facendo e cosa avremmo detto. Aveva un’energia incredibile e la trasmetteva a tutti. Eravamo orgogliosi di far parte di quel progetto”.

Silvio Berlusconi, tutte le donne della sua vita: da Veronica Lario a Marta Fascina

A quanto pare i due erano molto simili: “Io sono una maniaca del controllo. Proprio come lo era Silvio. Innamorato pazzo del suo lavoro, da sempre e per sempre. Anche negli ultimi mesi gli capitava di chiamare se durante un programma in prima serata vedeva qualcuno che gli sembrava vestito in maniera poco adatta”.

Silvio Berlusconi corteggiò Barbara d’Urso: la risposta di lei

A quanto pare Silvio Berlusconi aveva anche tentato di corteggiare Barbara d’Urso: “Anche questo lo ha fatto in diretta da me.

Ne parlo solo per questo. Aggiunse anche che io avevo rifiutato. Con Berlusconi ho avuto un rapporto professionale, limpido, pulito e di grande affetto. Qualunque altro tipo di coinvolgimento avrebbe cambiato le cose”.