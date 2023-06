Lo Stato Sociale, muore il “sesto componente” Matteo Romagnoli: aveva solo 43 anni

Matteo Romagnoli aveva 43 anni ed era malato da tempo: per il gruppo è un dolore inimmaginabile, per via di quanto Romagnoli significava anche per la musica italiana.

Il gruppo musicale de Lo Stato Sociale dice addio a Matteo Romagnoli, produttore e autore alla base del successo del gruppo. Romagnoli aveva 43 anni ed è morto dopo una lunga malattia: aveva fondato la Garrincha Dischi ed era stato tra gli autori di successi come Una Vita in Vacanza. Lo Stato Sociale non era il solo gruppo che produceva con la sua Garrincha: aveva lanciato anche gli ex Otago e La Rappresentante di Lista. Come musicista e solista era conosciuto come Matteo Costa (Costa è il cognome della madre).

Sulla pagina de Lo Stato Sociale appare oggi l’addio della band: “Se questa vita è un inferno, la metteremo su un foglio ma non ci faremo la spesa.

Sarà solo un gioco in attesa che un milione di nuvole passi e il cuore riprenda il suo corso. Ciao Matteo, ciao Johnny, ciao Mareo, ciao J, ciao Quincy, ciao Romagolo, ciao Gennaro e ciao un altro milione di modi in cui ti abbiamo chiamato in questi anni di vita con te dove ci hai salvato la vita, ci hai sgridato, ci hai amato più di tutti. Senza di te siamo solo 5 st**nzi, prima eravamo in 6 ed era molto meglio.

Prima eravamo in un milione ed era bellissimo, perché facevi entrare tutti e solo dentro la tua creatura potevano convivere così tanti freak, solo dentro Garrincha è possibile trovare il tuo amore per i difetti e la perfezione.

Ora siamo a pezzi, ma da questi pezzi proveremo a costruire qualcosa di IMPUBBLICABILE, che tu, da ovunque sarai, renderai musica”.

