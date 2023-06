Federico Nicotera e Carola Carpanelli, è crisi: le parole di lei ufficializzano, cosa sta succedendo

Federico Nicotera aveva scelto Carola Carpanelli a Uomini e Donne, e i due erano subito andati a vivere insieme. Ora le cose sembrano non andare per niente bene.

Carola Carpanelli e Federico Nicotera sarebbero in forte crisi, o forse anche peggio. La verità sulla relazione tra il tronista e la corteggiatrice usciti da Uomini e Donne quest’anno viene raccontata da uno dei due, che con poche criptiche parole fa intuire quanto la situazione sia seria.

Per tutti sono i “Nicotelli”: lui affascinante ed atletico ingegnere dagli occhi di ghiaccio, lei bionda e angelica studentessa. I due hanno avuto un trono lungo e tormentato: benché molti avessero già capito che tra i due ci fosse una grande intesa, il tronista fino all’ultimo ha posticipato la scelta tra Carola e Alice Barisciani.

Subito dopo la scelta i due sembravano andare d’amore e d’accordo e parevano aver accantonato il periodo di liti che aveva caratterizzato il loro percorso a Uomini e Donne. Nel giro di qualche settimana erano andati a vivere insieme e sembrava che tutto andasse molto bene, finché la coppia non ha smesso di postare foto insieme qualche giorno fa.

Le parole di Carola Carpanelli

Ora, la frase di Carola Viola Carpanelli nelle stories colpisce tutti al cuore: “È un momento particolare e difficile. Vi prego di rispettare la nostra privacy”.

Cosa vorrà dire? La coppia si è lasciata? Hanno litigato? È successo qualcos’altro di grave? Difficile dirlo e d’altronde Federico Nicotera non ha rilasciato alcuna dichiarazione che potesse aiutare a capire. Sembrano però lontani i tempi in cui la Carpanelli faceva dediche romantiche al fidanzato e scriveva: “Sei stato tutto quello che non mi aspettavo di trovare.

Questo percorso è stato talmente intenso, pieno di emozioni, tra alti e (molti) bassi, tra momenti di confusione, tra difficoltà, pianti, urla e tanti sorrisi. Ritrovarsi ora dopo 7 mesi insieme mi sembra surreale.

Mi hai sconvolto la vita, non pensavo nemmeno di potermi innamorare così tanto di una persona. Ti devo ringraziare e chiedere scusa per tutte le volte che mi sono allontanata e ti ho alzato un muro (che sembrava un palazzo), perché non avevo la forza di andare avanti e avevo tanta paura. Grazie perché sei stato l’unico a credere in noi, anche quando non ci credevo nemmeno io. E grazie per tutto l’amore che mi dai”.