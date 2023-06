Maria De Filippi, cosa ha fatto subito dopo il funerale di Silvio Berlusconi

Maria De Filippi è stata una delle persone più osservate al funerale di Silvio Berlusconi. I motivi sono molteplici: ha spiccato il suo outfit completamente bianco, inusuale ad un funerale, ed il fatto che si sia seduta vicino a Silvia Toffanin in seconda fila, nei posti riservati alla famiglia.

In più, la sua voce ha destato sospetti: molti hanno parlato del fatto che ci fosse qualche problema di salute.

Per quanto riguarda i sospetti riguardanti la sua salute, occorre rasserenare gli animi. Subito dopo i funerali Maria De Filippi ha preso un aereo ed è andata in Sardegna per girare Temptation Island, condotto come sempre da Filippo Bisciglia.

Le foto scattate in Sardegna mostrano una Maria De Filippi in ottime condizioni: forse i dubbi sulla sua salute erano legati al modo decisamente sotto tono che aveva in occasione del funerale.

Maria De Filippi, perché era vestita di bianco al funerale di Silvio Berlusconi

Non è stato però quello sulla salute l’unico argomento legato alla De Filippi. Al funerale la conduttrice si è presentata in camicia bianca e molti si sono chiesti come mai avesse deciso di non rispettare, proprio in un’occasione così importante, il dress code funeralesco.

La risposta è semplice: Silvio Berlusconi amava molto i colori chiari e questo è stato il modo in cui Maria De Filippi ha voluto rendergli omaggio.

Maria De Filippi commossa al suo ritorno in televisione dopo la morte di Maurizio Costanzo

Ai funerali Maria De Filippi si è seduta in seconda fila, in una posizione di prestigio rimanendo dietro ai parenti di sangue, insieme a quelli acquisiti. È apparso subito chiaro come tra lei e Silvia Toffanin ci fosse un rapporto stretto, e molti sanno che le due a Mediaset non sono solo colleghe ma anche amiche. In occasione della morte di Maurizio Costanzo, ad esempio, sia la Toffanin che Piersilvio Berlusconi erano vicinissimi alla conduttrice per confortarla in un momento tanto difficile.