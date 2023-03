Maria De Filippi torna in tv: la voce rotta dall’emozione, le parole per Maurizio Costanzo

Dopo una pausa necessaria, Maria De Filippi è tornata negli studi Mediaset, pronta a riprendere le redini dei suoi programmi. La morte del marito Maurizio Costanzo è stata un dolore inimmaginabile che lei ha cercato di mostrare con la massima discrezione: niente interviste strappalacrime e un comportamento di grande contegno al funerale del conduttore.

Le lacrime sono infine arrivate: nei primi minuti della puntata domenicale di Amici, la conduttrice ha deciso di spiegare cosa la riportava al lavoro proprio ora, e non è riuscita a trattenere la commozione.

È entrata negli studi di Amici accolta da un applauso calorosissimo, e la sua difficoltà nel riprendere in mano la situazione non è passata inosservata: la lady di ferro della tv italiana per una volta è apparsa fragile. Ha fatto parlare il suo senso del dovere: “Ricomincio a lavorare perché così mi hanno insegnato”, ha detto Maria De Filippi, ma non è riuscita a nascondere il dolore: gli occhi lucidi e la voce rotta dall’emozione hanno detto molto più delle sue parole. È poi arrivato il ringraziamento al pubblico sovrano, che non vedeva l’ora di raccoglierla ma al contempo ha rispettato i suoi tempi.

Si trattava, ieri, della prima puntata registrata dopo la morte del marito, avvenuta il 24 febbraio. Pochi giorni dopo, Maria De Filippi è tornata, con piglio quasi militare, ad occuparsi dei suoi impegni. Un gesto commemorativo, se vogliamo, di una donna che con il marito tra le tante cose condivideva anche una fortissima etica del lavoro ed una volontà di continuare ad essere servitore del pubblico fino alla fine.

