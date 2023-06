Temptation Island, le 5 coppie del programma: ce n’è una che scatenerà molte polemiche

Sono 4 le coppie finora mostrate al pubblico televisivo che parteciperanno all’edizione di Temptation Island di quest’anno. Si tratta ovviamente di coppie con enormi problemi relazionali e che presentano i requisiti necessari per dare fuoco ai falò del programma, ovvero: rancore reciproco, insofferenza e traumi del passato pronti a tornare a alla. Nonché un pizzico di tossicità emotiva.

Gabriela e Giuseppe: lei segregata in casa, lui uccel di bosco

La prima coppia presentata al pubblico è quella formata da Gabriela e Giuseppe. Loro rappresentano un caso iconico nel programma, e di coppie come questa ce n’è almeno una ogni anno.

Lei spiega di essere stata reclusa in casa dalla giovane età da questo fidanzato che, guarda caso, non si rivela nemmeno essere il fidanzato perfetto: “Per lui ho sacrificato tutto: amicizie, scuola, famiglia, perché a lui dava fastidio anche se andavo a prendere il pane da sola. A gennaio 2023 ho scoperto che lui si era iscritto, di nascosto, sopra un sito di incontri. Però, per sbaglio, il cretino dà il mio numero e mi arriva un messaggio su Whatsapp con scritto: “Ciao, stasera ci dobbiamo vedere?”. Insomma, sarebbe stata già grave per via del tentativo di reclusione mista a sindrome di Stoccolma, ma alla fine di mezzo c’erano pure delle corna.

Gabriela, però, sembra aver deciso di riprendersi qualche soddisfazione e nella clip non rinuncia uno sfottò: “Ma poi, che scemo! A stento sa l’italiano e si faceva chiamare ‘American boy’ “.

Ovviamente non c’è molto di cui scherzare: ci sono tutti i presupposti per gridare “allarme rosso” per via dei tentativi di annullare una persona con forme di gelosia devastanti, c’è la menzogna, c’è la mancanza di fiducia, c’è una totale assenza di stima. Se per questa coppia le cose andranno nella direzione del “lieto fine” ci sarà solo da preoccuparsi, ma ovviamente per il programma rappresenterà una componente trash irrinunciabile, poco importa se si scoprirà che lei non può prendere la patente perché lui glielo ha vietato.

Vittoria e Daniele: il remake di Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma

Vittoria e Daniele sono una coppia stramba e litigiosa, chiaramente non fatta per stare insieme anche se senza la componente di violenza psicologica percepibile nel caso precedente. Lui è inquietantemente simile a Francesco Chiofalo e parla esattamente come il fu Lenticchio. È lui che ha chiesto di partecipare al programma:”Sono io che scrivo al programma perché Vittoria mi sta pressando per avere un figlio.

Solo che per me ora non ci sono i presupposti perché litighiamo veramente troppo troppo”. Dice la verità: finiscono per litigare anche nella clip di presentazione del programma, perché lui parla di un ultimatum “Mi hai detto ‘o a novembre o ti lascio’”, mentre lei fa notare che da quel “novembre” sono passati due anni. Loro potrebbero garantire la quota trash e alla fine del programma o si lasceranno o finiranno all’altare.

Anche Alessia e Davide sono una coppia interessante. Stanno insieme da 11 anni e lei lo ha tradito per due di questi, ed ora lo vuole riconquistare.

Si scopre però che lui ha saputo del tradimento per un anno e mezzo ma non ha rivelato niente. Perché? A che pro? È forse un collezionista di rancore? Difficile dirlo. Lo scopriremo nel programma, perché come lui dice: “Se la guardo negli occhi c’è sempre una persona che mi ha tradito”. Difficile pensare il contrario, visto che pare essere stato il principale spettatore di questo tradimento.

Manuel e Isabella sono forse la coppia più normale del programma, quella che rappresenta la speranza di una decenza televisiva: già me la vedo, lei, che consola una piangente Gabriela e le spiega che deve rivendicare i suoi diritti ed il suo aro proprio.

Loro si trovano a Temptation Island per divergenze all’interno del rapporto: lui le attribuisce alle loro origini molto diverse -lui ragazzo di periferia, lei ad atteggiamenti sbagliati di lui. Il fatto che entrambi parlino in italiano comprensibile fa aumentare la speranza in una coppia normale. Lei, va detto, ha tutte le carte per essere l’antagonista perfetta in una soap opera.

Francesca e Manuel: l’arte di lasciarsi un giorno a caso

Francesca e Manuel sono la quinta coppia mostrata al pubblico, e si trovano in crisi per via di un piccolo problema di lui con la stabilità relazionale: “Ho scritto io a Temptation Island perché Manuel ogni due per tre mi lascia e dopo un mesetto è lui che ritorna. Da quando siamo insieme mi ha lasciato circa cinque volte. Io sono sempre lì che aspetto e lui forse di questo se ne approfitta. Sono esausta e vorrei che Manuel avesse chiaro ciò che vuole, se stare con me o no”. Lui, nella clip di presentazione, non dice una parola: d’altronde appare chiaro Coe sia un uomo dal minimo sforzo per la massima resa, visto che ha scelto una situazione in cui non si deve neanche dare la pena di riconquistare seriamente una persona che ha ferito.