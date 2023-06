Federico Nicotera, è finita con Carola Carpanelli: le parole di lui fanno sospettare il peggio dopo Uomini e Donne

Federico Nicotera ha pubblicato parole che fanno capire come stanno andando le cose con la fidanzata Carola.

Carola Viola Carpanelli e Federico Nicotera, forse, si sono lasciati. Difficile dirlo: nell’epoca delle rotture su Instagram un fallimento relazionale, prima della sua ufficializzazione, è preceduto da una fase di frasi retoriche, non detti, frecciatine e utilizzo sfrenato di canzoni tristi che non si sa mai quanto possa durare.

Oggi, però, Federico Nicotera ha segnato un punto in più che potrebbe farci arrivare molto vicini al traguardo.

Carola Carpanelli e Federico Nicotera sono in crisi: le parole di lei

Federico Nicotera: “Non è una colpa averci creduto”

Federico Nicotera hanno fatto decollare il loro rapporto molto in fretta: dopo aver litigato e pianto per mesi negli studi Elios di Maria De Filippi, si sono scelti a vicenda alla fine di un trono uominidonniano che pareva infinito e sono andati a convivere.

Ingegnere aeronautico lui, studentessa lei, sono diventati una presenza social decisamente importante fino a una settimana fa, quando hanno smesso di apparire insieme. Lui ha spiegato nelle stories di Instagram che stavano passando momenti difficili: lui ha detto qualche parola in più.

“Non è una colpa averci creduto. Non mi sono mai nascosto! Me stesso, sempre, con pregi e difetti che avete visto!

Questo è…! Federico”.

Lei, allo stesso tempo, si è mostrata immersa nello studio mentre si gode al contempo un ambiente marittimo. Nessun accenno diretto al fidanzato, se non un ringraziamento ai fan: “Vi sto leggendo in direct e vi ringrazio per il sostegno”.