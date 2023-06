Temptation Island, cosa c’è che davvero non va nel reality delle coppie tossiche di Mediaset

Temptation Island aveva fatto un salto di calendario un anno fa: non vi era stato scempio di coppie in crisi nel 2022 ma Filippo Bisciglia quest’anno è tornato ed è in fortissima, anche se nel peggiore dei sensi: i messaggi passati dal programma si confermano essere tutti sbagliati.

Chi guarda Temptation Island è abituato a vedere relazioni romantiche alla deriva: non ci si mette alla prova in un programma tv se la relazione qualche problema non ce l’ha. La ricerca della tossicità comportamentale sembra però una missione vera e propria durante i casting di Temptation Island, tanto che quelle che vediamo sullo schermo non sono semplicemente relazioni alla deriva, ma rapporti umani con preoccupanti tratti abusanti -la maggior parte delle volte.

Quest’anno la situazione sembra essere precipitata, tanto che il programma sembra somigliare ad un vademecum di cosa NON desiderare da un amore.

Gabriela, che da quando ha 12 anni fa quello che vuole Giuseppe

La coppia più trash è sicuramente quella di Gabriela e Giuseppe, ma è anche una delle più preoccupanti. Lei è giovanissima: ha 19 anni ed i due stanno insieme da quando ne aveva 12 -sottolineiamo che in Italia l’età del consenso è 14 anni- e nella clip di presentazione lei spiega: “Per lui ho sacrificato tutto: amicizie, scuola, famiglia, perché a lui dava fastidio anche se andavo a prendere il pane da sola”.

Ciò significa che la ragazza ha vissuto per tutta l’adolescenza una vita di restrizioni imposte da qualcuno che non era neanche parte del suo nucleo familiare.

Durante la prima puntata i due finiscono già ai ferri corti, con lei che si arrabbia incredibilmente scatenandosi con insulti ed epiteti irripetibili. Di amore non se ne percepisce neanche l’ombra, mentre di red flags ce ne sono moltissime.

Francesca e Manuel: come essere prigionieri senza gabbia

Altro caso da non imitare è quello di Francesca e Manuel: lui è un “lasciatore” seriale, e l’ha mollata 5 volte in due anni.

Lei è sempre tornata da lui. Il perché lo ammette lei stessa: non ha gli strumenti per fare in altro modo. “So che sarebbe giustissimo, ma non riesco a mollarlo. Sono venuta qui per farmi lasciare perché io non ne sono capace. Ogni volta che mi ha abbandonata, poi mi sono sentita appagata quando tornava perché diceva di aver bisogno di me. Vedi che scherzi può farti la testa, alle volte? Spero di incontrare qualcuno qui, qualcuno che mi dia la forza di non essere un cristallo”.

Accontentarsi in amore è sbagliato. Sentirsi sminuiti, è sbagliato. Lasciare he l’altro ci prenda in giro, è sbagliato. Ale fa tutte queste cose con il fidanzato Federico, che mostra alle nuove generazioni quanto possa essere brutto essere lasciati, ma non essere lasciati per pigrizia ancora peggio. Federico decide infatti di umiliare la propria fidanzata e dire di lei: “Quando dice di amarmi, io faccio il vago, non le ho mai risposto di proposito. Non la lascio solo perché ho paura che possa crollare. Voglio la mia libertà, non sento di provare per lei quell’amore che vedo nei film. Non mi immagino un futuro insieme”. Quando lei fa la carina con un altro, lui dice addirittura di sentirsi “sollevato”.

Insomma, la trasmissione si sta rivelando un campionario di cattivi esempi e si spera solo che le nuove generazioni non le percepiscano invece come un obiettivo da perseguire. Non ci si spiega, però, come mai il programma non si senta obbligato a chiarire che annullarsi per un’altra persona non si fa.