Sophie Codegoni, crisi con Alessandro Basciano, le parole di lei: “Una testa di cavolo”

In questo giugno che sembra portare parecchia sfortuna alle coppie (i Donnalisi sembrano non esistere più, le coppie uscite da Uomini e Donne non hanno superato l’ondata di caldo e Lavinia Mauro probabilmente vive circondata da ceri, corni rossi ed altri feticci) e pure i Basciagoni non si sentono tanto bene.

Il modo che Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano hanno per insinuare nel mondo l’ipotesi di una crepa nel loro rapporto, è uno soltanto: togliersi il “segui” da Instagram. Dalla nascita di Celine Blue è la seconda volta che succede e secondo molti si parla di crisi in seguito allo scossone che una bambina di poche settimane può portare nella vita di due neogenitori.

Questa seconda volta, però, è parso più grave: la madre di lei pareva lasciare intendere, con sibillini post su Instagram, che la situazione non fosse semplice. Tra i gossipari cominciava a serpeggiare il gossip: il momento non è facile per la coppia uscita dal GF Vip del 2022.

In un’intervista concessa a Chi pochi giorni fa è apparso chiaro come mai le cose non siano rose e fiori: “Non siamo la famiglia del Mulino Bianco” ha detto Basciano “e io, francamente preferisco non esserlo.

Anche a casa nostra ci sono duemila e cinquecento litigi, momenti in cui non ci capiamo, momenti in cui ci capiamo tantissimo.

Ma, quando, una coppia è vera, c’è sentimento, ed è anche giusto scontrarsi”. Nella casa del GF d’altronde litigavano molto: “Il Grande Fratello Vip devo dire che ha anche tirato fuori il peggio di me, allora nella Casa c’era una persona che mi piaceva tanto, eravamo chiusi lì dentro ma sotto gli occhi di tutti, ci scontravamo spesso e volentieri”. Lei a quel punto ha ribadito he il futuro marito è “sempre una testa di cavolo, tale è e tale rimane, intendiamoci”.

Insomma, la coppia starebbe bene, ma litigarella è nata e litigarella rimane.